中職》神！魔神樂連25局無責失分 樂天攻破猛獅「府城天險」

樂天桃猿先發投手魔神樂。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕樂天桃猿今天靠洋投魔神樂繳7局無失分優質先發，加上20歲新秀李勛傑敲出兩支關鍵長打，最終樂天就以5：1擊敗統一獅，本季在台南對獅隊3戰全敗後，終於攻破「府城天險」。

此役2局上林泓育二壘安打，張閔勛適時安打幫助樂天先馳得點，4局上兩出局張閔勛被保送，李勛傑掃出生涯首支三壘安打，打下1分打點，6局上又是李勛傑，他在兩出局一壘有人敲出二壘安打，再進帳1分打點，樂天取得3：0領先。

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8局上樂天靠林立和林智平安打，加上對方游擊手陳聖平接球失誤追加保險分。8局下兩出局一、二壘有人，邱智呈掃出1分打點二壘安打，也讓對方投手朱承洋本季首度失分，無奈後續攻勢乏力飲恨。

樂天先發洋投魔神樂表現威風八面，用88球投滿7局，被敲出2支零星安打，只送出1K，沒有出現保送無失分，拿下本季第5勝和單場MVP。樂天開路先鋒陳晨威繳3安猛打賞，連續26場比賽擊出安打，並上演2次盜壘成功，左外野守備也有美技，打跑守俱佳。

樂天桃猿先發投手魔神樂。（記者李惠洲攝）

樂天桃猿陳晨威。（記者李惠洲攝）

樂天桃猿李勛傑三壘安打，帶有1分打點。（記者李惠洲攝）

樂天桃猿林泓育1分打點。（記者李惠洲攝）

統一獅洋投飛力獅手指受傷流血。（記者李惠洲攝）

統一獅邱智呈二壘安打。（記者李惠洲攝）

統一獅邱智呈二壘安打。（記者李惠洲攝）

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