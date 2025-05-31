日職》新庄監督神調度讓火腿上演大逆轉 笑說：就是直覺吧！

矢澤宏太、郡司裕也。（圖片取自日本火腿官方社群媒體X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在主場迎戰千葉羅德，9局上打完還落後2分的火腿，9局下靠矢澤宏太關鍵2分打點的追平安打，接著靠郡司裕也敲出本季第3支的再見安打，幫助火腿以4比3逆轉勝。事實上，火腿9局下當時讓矢澤宏太準備代跑，火腿監督新庄剛志卻突然派矢澤代打，他笑說，「為何會選矢澤君（代打）呢？我自己也不知道。」

9局上打完火腿以1比3落後，9局下羅德推出終結者鈴木昭汰，火腿打者清宮幸太郎、松本剛連續安打，接著捕手伏見寅威犧牲觸擊，護送跑者上二、三壘。火腿代打吉田賢吾遭到三振，但火腿另一名代打矢澤宏太擊出帶有2分打點的追平安打，接著矢澤宏太盜上二壘，下一棒郡司裕也敲再見安打，幫助火腿逆轉贏球。

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日媒《Daily》報導，火腿9局下當時讓矢澤宏太準備代跑，新庄剛志表示，「矢澤君完全沒有在後面揮棒，只準備跑壘，連球棒都沒拿，就是直覺吧，覺得該派矢澤君上場，不知道為何。（前一名打者）吉田君的球數來到2好球後，我才決定要換代打。」

矢澤宏太賽後登上英雄舞台時受訪笑說，「我只準備代跑，根本沒拿球棒。」

火腿逆轉勝。（圖片取自日本火腿官方社群媒體X）

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