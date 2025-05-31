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新加坡賽》「左手重砲」林俊易化解3賽末點 難敵新科球王昆拉武特無緣決賽

2025/05/31 19:28

林俊易。（資料照，歐新社）林俊易。（資料照，歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今天在超級750系列新加坡羽球公開賽，雖然化解3個對手賽末點還是功敗垂成，以11：21、23：25不敵巴黎奧運銀牌得主泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），無緣男單決賽。

世界排名19的林俊易繼台北公開賽後就休息調整，滿血回歸投入新加坡賽，最大驚喜是16強以直落二拍落前一站馬來西亞大師賽冠軍、世界排名第4的中國選手李詩灃，昨又淘汰香港好手李卓耀，生涯在世界巡迴賽1000、750、500、300、100等級都挺進4強，完成世界巡迴賽的4強拼圖。

只是遇上實力強大的昆拉武特，林俊易在首局以7：9連丟2分進入技術暫停，在暫停後又被昆拉武特拉開差距，只能在第二局捲土重來。林俊易次局最多握有3分領先，可惜未能擴大優勢，雖然也在19：20、20：21、22：23都化解輸球危機，卻也浪費1個局點，最終苦戰58分鐘吞下敗仗。值得一提的是，昆拉武特下週將登上男單世界球王寶座。

混雙方面，葉宏蔚／詹又蓁以12：21、12：21栽在泰國組合狄查波（Dechapol Puavaranukroh）／素比莎拉（Supissara Paewsampran）拍下，不過兩人這站又有搶下積分，最新世界排名有望前進前20。

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