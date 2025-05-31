中職》台鋼隊史最狂火力打爆富邦 後勁16連勝破洋投史上最長

後勁。（台鋼雄鷹提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹隊今天對富邦悍將火力大爆發，全場猛敲隊史單場最多的24支安打，強力援護「不敗洋投」後勁，他繳出6局無失分好投，跨季16連勝破洋投史上最長紀錄，率隊以14：0拿下本季第20勝。

台鋼今傷兵大歸隊，吳念庭相隔12天重返一軍，王柏融和張肇元也都回歸打線，3人合力擊出7支安打、猛灌5分打點，其中鐵捕張肇元更貢獻4支3，外帶3分打點。而郭阜林則是單場5支5，為此役最火熱的打者。

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富邦先發投手李東洺壓不住台鋼打線，僅投3.1局掉5分遭KO。陳鐿中5局接替無力收拾殘局，僅投0.1局就狂失5分。富邦前5局就被狂敲16支安打，本土投手灰頭土臉。

台鋼先發洋投後勁延續「不敗洋投」之名，前5局只有在2局上遇失分危機，但製造董子恩雙殺打，化解三壘有人的危機；3至5局無安打；6局上開場被敲安，更投出2次四壞，但他在滿壘製造范國宸雙殺，瓦解富邦此役最大攻勢，繳出6局無失分。

後勁前次先發敗投已要追溯至樂天桃猿時期的2021年4月17日，接下來連續21場先發無敗投。若再加上3場後援勝、13場先發勝，16連勝超越2008年強森，寫下洋投史上最長紀錄，劍指中職歷史勝投王「嘟嘟」潘威倫21連勝的聯盟紀錄。

吳念庭。（台鋼雄鷹提供）

張肇元。（台鋼雄鷹提供）

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