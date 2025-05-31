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TPBL季後賽》惡「夢」重演！邱子軒24分率海神逆轉夢想家收2連勝

2025/05/31 19:40

海神邱子軒。（TPBL提供）海神邱子軒。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕高雄海神在TPBL季後賽首輪連兩戰克服雙位數落後，今在邱子軒24分領軍下，以93：90擊敗福爾摩沙夢想家，在系列賽取得2：0領先。

海神首戰克服15分落後上演逆轉秀，開賽氣勢不俗拉出12：5攻勢，地主夢想家很快還以顏色，在忻沃克連拿5分、林俊吉拋投得手後，以18：17反超，雙方接下來你來我往，海神靠陳懷安此節尾聲的三分打，帶著28：27領先進入第二節。
 
夢想家次節靠蔣淯安串聯球隊火力，單節打出25：12攻勢，打完上半場握有52：40領先，夢想家前兩節就有4人得分超過雙位數，團隊命中率46.2%，海神則以邱子軒10分最佳，外線20投3中只有15%。
 
海神易籃後靠胡瓏貿、邱子軒輪番得手，一度將差距縮小至4分差，但夢想家接下來多點開花，拉了一波12：3的尾盤，帶著75：66領先進入決勝節，夢想家第四節讓雙衛蔣淯安、林俊吉同時在場上，仍被海神打出15：9攻勢追到只剩1分差，接下來蔣淯安、林俊吉接連發生失誤，讓邱子軒、胡瓏貿得手，在最後3分23秒取得88：87超前。

邱子軒在最後1分40秒因頂到貝奇的腳受傷離場，陳懷安2罰1中後，海神握有91：87領先，馬建豪外線破網，幫助夢想家追到只剩1分差，接下來克雷格得手，霍爾曼出現走步失誤，雖然威勝4罰都失手，但馬建豪2度出手都落空，海神終場就以3分差拿下2連勝。

因傷提前退場的邱子軒拿下全場最高24分，胡瓏貿18分有13分集中在下半場，克雷格挹注14分，摩爾斯13分、6籃板。

夢想家方面，蔣淯安拿全隊最高21分，忻沃克15分次之，林俊吉13分，馬建豪10投2中進帳5分。

威勝。（TPBL提供）威勝。（TPBL提供）

蔣淯安。（TPBL提供）蔣淯安。（TPBL提供）

林俊吉。（TPBL提供）林俊吉。（TPBL提供）

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