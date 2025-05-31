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中職》不怕撞牆 郭天信認為「天網」還能更大

2025/05/31 19:42

郭天信。（資料照，記者林正堃攝）郭天信。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕郭天信昨天不僅擊出本季第2轟，守備也有撞牆接殺的美技演出，他認為，不怕撞牆應該是他的守備特色之一，雖然守備範圍已經很大，應該還有空間變得更好。

味全龍昨役以4：6遭中信兄弟逆轉，關鍵一棒是7局下許基宏的滿貫彈，但許基宏2局下曾擊出中外野深遠飛球，眼看要形成二壘安打，卻被郭天信啟動「天網」於行進間撞牆接殺，連許基宏賽後都對郭天信的守備相當佩服。

郭天信指出，有印象接過幾次許基宏的深遠飛球，他在守備時不會去管是否會撞牆、另2位外野手是誰，只要有機會就會努力嘗試去接，「能接我就去接，不能怕撞牆，這是外野手的工作，如果會怕撞牆，可能就接不到了。」

味全上週日在大巨蛋對台鋼雄鷹，郭天信4局上行進間接殺張肇元的深遠飛球，不料撞牆後球掉出手套形成二壘安打讓台鋼扳平，攻守交換時他氣得摔手套，但他笑說：「那天晚上特別跟那個手套一起睡覺，當下有點情緒，沒接到是我的問題，不應該這樣對它。」

郭天信於2021-23年締造外野金手套3連霸，守備範圍寬廣被球迷封為「天網」，他表示，今年的目標是拿回金手套，守備範圍應該還有機會提升，「雖然速度不好提升，但是敏捷與第一時間判斷，都可以透過持續訓練變得更好。」

郭天信今年在5月結束前已有2轟，他認為，洲際球場右外野常有順風，對左打者比較有利，昨役雖在8局上開轟卻沒有特別感覺，「因為我們剛從領先變成落後，昨天是場很好的比賽，可惜最後贏的不是我們。」

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