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中職》飛力獅又投到血染球褲 陳晨威發現「不尋常的現象」

2025/05/31 19:50

統一獅洋投飛力獅飛力獅手指受傷流血。（記者李惠洲攝）統一獅洋投飛力獅飛力獅手指受傷流血。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅洋投飛力獅老毛病又犯了，他因扣球會摳到大拇指經常投到破皮流血，今天他對樂天桃猿先發投到第2局，大拇指就已破皮流血，結果投到血染球褲，只撐4局失2分苦吞來台首敗，他已不只1次投到球褲血跡斑斑。

樂天桃猿開路先鋒陳晨威今天對飛力獅3打數敲2安，都是內野安打，本季他擊出9支內野安打為全聯盟最多。

飛力獅來頭首戰先發對手就是樂天，當時他先發7局狂飆10K無失分奪勝投，今天2度交手落居下風，陳晨威說，飛力獅投起來感覺沒有像上一場那麼好，原來是受傷了，退場才看到他的褲子有血跡。

反觀樂天先發洋投魔神樂表現精彩，用88球投7局被敲2安無失分拿下勝投和單場MVP，另有1K、沒有出現保送，樂天總教練古久保健二表示，魔神樂每次投球內容都差不多，是一名很夠水準的投手，投給對方打者，用滾地球解決抓出局數。

沒讓魔神樂續投，古久保解釋，魔神樂體力有點下滑，直球威力沒有前幾局那麼好，應該是有點疲勞，所以決定換投。

魔神樂說，天氣炎熱當然有影響，不過他不想跟教練團說還可以投，這樣會對球隊造成傷害和風險，他相信牛棚投手，很放心地交給他們完成任務。

樂天桃猿陳晨威。（記者李惠洲攝）樂天桃猿陳晨威。（記者李惠洲攝）

樂天桃猿陳晨威。（記者李惠洲攝）樂天桃猿陳晨威。（記者李惠洲攝）

樂天桃猿洋投魔神樂。（記者李惠洲攝）樂天桃猿洋投魔神樂。（記者李惠洲攝）

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