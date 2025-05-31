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TPBL季後賽》夢想家吞2連敗士氣低迷 燃燒40分鐘的蔣淯安點出敗因

2025/05/31 21:29

蔣淯安。（TPBL提供）蔣淯安。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在季後賽第二戰再度浪費雙位數領先，遭高雄海神以93：90逆轉，在主場苦吞2連敗，主控蔣淯安坦言，球隊氣氛低迷，第三戰必須適時修正錯誤，避免重蹈覆徹。

蔣淯安本季因傷例行賽僅出賽13場，連兩場季後賽都以替補上陣，今上場40分34秒是本季最多，拿下全隊最高21分，可惜球隊仍無緣扳平戰局。

蔣淯安賽後認為球隊是輸在防守，肯定海神是執行力極為出色的球隊，「他們會針對我們的防守去調整進攻的策略，成功一次後，會執行第二次，往我們沒有守住的地方繼續攻擊，我們應該早一點調整，阻止他們的執行力。」

蔣淯安提到，在這個階段就是兩軍的鬥智，但球隊今天仍犯了不少相同的錯誤，也是連兩戰末節都遭逆襲的原因，「他們的關鍵進球都是戰術執行成功的結果，我們沒有阻止他們進攻就是我們的問題，在場上應該要多溝通，及時修正策略。」

蔣淯安坦言，吞下2連敗後球隊氣氛低迷，對於接下來的客場作戰，他說，「現在就是好好準備下一場，尤其他們主場很難打，第三場真的要在防守策略上進行修正，個人在防守上要把本分做好，對策上要思考如何拆解對手的進攻模式，讓他們在進攻與執行力上無法順暢，這是首要之務。」

夢想家前鋒馬建豪在末節倒數5秒未把握外線空檔，錯失幫助球隊扳平的機會，賽後懊悔全寫在臉上，當時傳球給他的蔣淯安指出，「他當然會很低落，但空檔就投沒什麼問題，合理出手就沒問題，投進了就是你的，投不進也不要難過，你能在場上有幾次關鍵球在你手上，每次不進就是你的養分。」

夢想家中鋒高柏鎧大腿拉傷連兩戰缺陣，蔣淯安坦言，對球隊戰力有一定影響，「如果有他在，就不會讓對手在禁區予取予求，至少不會讓他們打得這麼舒服。」海神此役禁區得分以50：36力壓夢想家，夢想家全隊發生26次失誤，且未藉由對手失誤拿到任何分數。

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