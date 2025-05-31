中職》本季第1場4小時大戰 味全龍鏖戰11局以14：10勝中信

味全龍鏖戰11局以14：10勝中信。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕味全龍昨與中信兄弟打出今年第1場進入11局的延長賽，味全靠11局上海灌4分以14：10險勝中信，耗時4小時22分是本季第1場破4小時的比賽，兩隊再次互換戰績排名，味全拉下中信回到第2。

味全2局上以2：0先馳得點，打完6局被中信攻出2個3分大局以5：9落後，7局上發動反撲猛攻10人次，在朱育賢2分彈帶動下先追回3分，再靠林辰勳適時安打扳平戰局，兩隊在延長賽第10局各得1分，11局上味全掌握中信本季首次讓鄭凱文後援登板，以連續4支安打攻下致勝的4分。

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總教練葉君璋指出，這場的重點是王維中，中繼2局無失分把戰局穩住，希望繼續調整後每1球、每1場都能像這2局，表現一定會愈來愈好，展現大家認為他應該有的壓制能力，他暫時都會以中繼這種方式與球迷見面。

葉君璋表示，6局下決定讓林辰勳接替蔣少宏蹲捕，主要是蔣少宏這兩天的配球似乎有點迷惘，林辰勳也幫助投手把比賽控制下來，不論攻守都對球隊幫助很大，讓球隊在之後的安排會更靈活，「過去幾場其實他就打得不錯，只是這場特別好。」

鋼龍只投4.2局就用106球，被打8支安打失6分都是責失，局數是他本季單場最短局數，失分追平單場最多失分，7次四死球是生涯單場新高，葉君璋認為，鋼龍這場的控球不是不好，只是都投在邊邊角角變成壞球，可能是過於小心，在二軍休息17天應該也有影響。

味全龍鏖戰11局以14：10勝中信。（記者廖耀東攝）

林辰勳。（記者廖耀東攝）

林辰勳。（記者廖耀東攝）

味全龍鏖戰11局以14：10勝中信。（記者廖耀東攝）

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