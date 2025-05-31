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BCL資格賽》地主蒙古狂下三分雨 PLG冠軍領航猿第二名前進正賽

2025/05/31 23:15

桃園領航猿盧峻翔。（取自FIBA官網）桃園領航猿盧峻翔。（取自FIBA官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕PLG新科冠軍桃園領航猿今在亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽冠軍戰以77：86不敵蒙古地主烏蘭巴托野馬，以第二名之姿闖進正賽。

領航猿今開賽被對手打出16：7攻勢，不過伯朗、盧峻翔接連得手追分，帶著32：30領先進入次節，第二節雙方你來我往，李家慷倒數2分11秒外線破網幫助球隊追到43：43，但隨後野馬隊米勒（Ian Bennet Miller）也回敬一顆三分彈，接下來伯朗跳投得手，領航猿帶著45：46落後進入下半場。

雙方易籃後持續你來我往，領航猿第三節打完仍陷入63：67劣勢，末節野馬隊持續多點開花、火力未歇，最後1分鐘曾效力領航猿的喬丹（Jordan Tolbert）上籃得手，助野馬隊取得84：75領先，打破領航猿在BCL資格賽的不敗金身。

領航猿今團隊命中率40.6%，三分球命中率30%，伯朗外線8投4中攻下全隊最高22分，盧峻翔挹注16分，布依德進帳12分，李家慷拿7分。野馬團隊命中率47.8%，三分球35投16中，命中率高達45.7%，米勒攻下全場最高30分。

桃園領航猿李家慷。（取自FIBA官網）桃園領航猿李家慷。（取自FIBA官網）

桃園領航猿伯朗。（取自FIBA官網）桃園領航猿伯朗。（取自FIBA官網）

桃園領航猿布依德。（取自FIBA官網）桃園領航猿布依德。（取自FIBA官網）

桃園領航猿白曜誠。（取自FIBA官網）桃園領航猿白曜誠。（取自FIBA官網）

桃園領航猿。（取自FIBA官網）桃園領航猿。（取自FIBA官網）

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