BCL資格賽》領航猿無緣冠軍 卡總：人生總是在學習

桃園領航猿。（取自FIBA官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕PLG新科冠軍桃園領航猿昨在亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽冠軍戰以77：86不敵蒙古地主烏蘭巴托野馬，以亞軍之姿闖進正賽，總教練卡米諾斯表示，球隊經過先前的休兵後慢慢找回感覺，希望在正賽能有好表現。

領航猿此役遭野馬隊轟進16顆三分球，終止在BCL資格賽的7連勝，團隊命中率40.6%，三分球命中率30%，伯朗外線8投4中攻下全隊最高22分，盧峻翔挹注16分，布依德進帳12分，李家慷拿7分。野馬團隊命中率47.8%，三分球35投16中，命中率高達45.7%，外援米勒（Ian Bennet Miller）攻下全場最高30分。

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卡米諾斯賽後指出，野馬隊在四強賽、冠軍戰都表現出色，「雖然我們在其他數據包含禁區得分、製造對手失誤得分、二波進攻得分等等都超過對手，但是他們的三分球的表現壓過了這些數據，尤其是米勒，我們的球員已經做到最好的防守，但是他還是能夠在面對這樣的防守下得分。」

對於領航猿團隊此役表現，卡總表示，「人生總是在學習，至於我們這場比賽究竟有多少收穫，必須要看下週的比賽才知道，我們才剛從冠軍賽後的休息再度回到比賽，昨天我認為我們有流失掉一些比賽的感覺，但今天我們又回到了這種困難的比賽，對我們來說，要如何保持這樣的侵略性很重要。」

BCL會內賽6月7日至13日在杜拜登場，領航猿與衛冕軍黎巴嫩貝魯特體育隊以及KBL新科冠軍昌原LG獵隼同為C組。

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