晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》狂虐菜！道奇台灣新星柯敬賢4安鐵支 高居新人聯盟「6冠王」

2025/06/01 07:36

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力道奇新人聯盟的台灣新星柯敬賢，今天面對小熊全場狂敲4支安打，上演超狂「鐵支」，目前6項數據高居新人聯盟第一。

柯敬賢狀況持續火燙，賽前已經連續3場比賽敲安，更是連2場比賽至少2安。昨天3安猛打賞的他擔今續任開路先鋒、鎮守中外野，僅在第3打席敲出內野飛球出局，其他4打席全部敲出一壘安打，化身安打機器，還貢獻1分打點。

道奇新人聯盟今以4：11落敗，全隊11安中柯敬賢一人就包含4安為全隊之最。賽後柯敬賢的打擊三圍來到誇張的.455/.548/.667，目前他在新人聯盟的打擊率、上壘率、長打率、攻擊指數（1.215）、安打數（30）、二壘安打數（9）等6項數據，高居新人聯盟之冠。

今天另一位在新人聯盟打拚的台灣紅人二刀流好手林盛恩，今天已先發第5棒指定打擊對決響尾蛇，不過4打數0安打還苦吞2次三振，賽後打擊三圍.188/.308/.188，攻擊指數0.496。

另外，效力水手新人聯盟的台灣火球小將沈家羲，昨天完美封鎖教士打線，後援登板投3局用38球未被敲安、無失分，投出1次保送，飆出4次三振，賽後防禦率1.13。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中