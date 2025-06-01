MiLB》狂虐菜！道奇台灣新星柯敬賢4安鐵支 高居新人聯盟「6冠王」

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力道奇新人聯盟的台灣新星柯敬賢，今天面對小熊全場狂敲4支安打，上演超狂「鐵支」，目前6項數據高居新人聯盟第一。

柯敬賢狀況持續火燙，賽前已經連續3場比賽敲安，更是連2場比賽至少2安。昨天3安猛打賞的他擔今續任開路先鋒、鎮守中外野，僅在第3打席敲出內野飛球出局，其他4打席全部敲出一壘安打，化身安打機器，還貢獻1分打點。

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道奇新人聯盟今以4：11落敗，全隊11安中柯敬賢一人就包含4安為全隊之最。賽後柯敬賢的打擊三圍來到誇張的.455/.548/.667，目前他在新人聯盟的打擊率、上壘率、長打率、攻擊指數（1.215）、安打數（30）、二壘安打數（9）等6項數據，高居新人聯盟之冠。

今天另一位在新人聯盟打拚的台灣紅人二刀流好手林盛恩，今天已先發第5棒指定打擊對決響尾蛇，不過4打數0安打還苦吞2次三振，賽後打擊三圍.188/.308/.188，攻擊指數0.496。

另外，效力水手新人聯盟的台灣火球小將沈家羲，昨天完美封鎖教士打線，後援登板投3局用38球未被敲安、無失分，投出1次保送，飆出4次三振，賽後防禦率1.13。

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