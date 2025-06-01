MLB》重拾二刀流！Live BP再飆156公里 大谷翔平火球讓打者斷棒

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季將重拾二刀流，今天再度站上投手丘進行投Live BP（實戰投打練習），面對7名小聯盟打者共投29球，被敲出2支安打，三振和四壞球保送各1次，最快球速達156公里。

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平在2023年因右手肘受傷再度動刀，復健狀況十分良好，26日首度在術後進行實戰投打練習（Live BP），共投了22球，送出2次三振，最快球速飆到97英哩（約156公里），球種有速球、橫掃滑球與快速指叉球。

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大谷休息5天後再度登板，與上次連續投22球面對5名打者不同，這次他先投了16球後，模擬賽事攻守交換，休息了約8分鐘，再進行第2局的模擬比賽，總計面對7名小聯盟打者，共投了29球，其中14顆是好球，15顆是壞球，被擊出2支安打，送出1次三振和四壞球保送，甚至還用速球讓對手斷棒的場面，最快球速達到97英里（約156公里）。

大谷翔平。（美聯社）

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，大谷的狀況看起來很好，他投了約30球，所有球種都投出來，完成了2局模擬投球，最重要的是平安無事地完成了訓練，他可能會覺得控球還可以更好一點，但整體來說這是一個很棒的進展。羅伯斯也稱讚大谷，能夠一邊調整投球，一邊又在打擊上有所貢獻，這真是太令人驚訝了。

負責接捕的頭號大物新秀拉辛（Dalton Rushing）則是說道，「感覺大谷的狀態越來越好，現在對每一種球路都越來越有信心。」儘管控球仍有待加強，但拉辛認為任何投手在復出初期都會經歷這種狀況，要完全回到以前的節奏並不容易，不過從他的康復進度來看，現在的狀態真的相當不錯。

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平。（路透）

大谷翔平與拉辛。（法新社）

大谷翔平與拉辛。（美聯社）

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