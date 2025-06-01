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MLB》與「地表最強投」齊名 千賀滉大好投奪第6勝寫超狂紀錄

2025/06/01 08:15

MLB》與「地表最強投」齊名 千賀滉大好投奪第6勝寫超狂紀錄千賀滉大。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍強投千賀滉大位居國聯防禦率王，今天在主場迎戰洛磯，千賀交出6.1局7K失2分的優質先發，大都會打線也給予火力支援，全場狂掃11支安打，尼莫（Brandon Nimmo）、索托（Juan Soto）和麥克尼爾（Jeff McNeil）開轟相挺，大都會終場以8：2大勝，賞給洛磯7連敗，千賀滉大拿下本季第6勝。

千賀滉大首局遭托瓦（Ezequiel Tovar）陽春彈砲轟，但隊友在下個半局就幫他出氣，貝堤（Brett Baty）在滿壘擊出清壘的三壘安打，一舉灌進3分超前，泰勒（Tyrone Taylor）也打回隊友進帳打點，大都會單局灌進4分。

千賀滉大度過首局亂流之後越投越穩，連續解決17名打者，2至6局都是三上三下，壓制力十足，不過7局上出現狀況，投出2次四壞球保送後被敲安失掉第2分，隨後被教練團換下場。千賀此役主投6.1局用92球，只被敲出2支安打失2分，飆出7次三振和投出2次保送，防禦率為1.60。

大都會今天打擊火力大爆發，尼莫4局下敲出右外野2分砲，索托也相隔18場再度開轟，本季第9轟出爐，麥克尼爾8局下也敲出右外野陽春彈，大都會終場就以8：2擊敗洛磯，千賀滉大收下本季第6勝，洛磯30歲右投山薩泰拉（Antonio Senzatela）主投4局失7分，防禦率高達7.14，苦吞本季第10敗和個人7連敗，目前暫居大聯盟敗投王。

千賀在大聯盟生涯前40場出賽就拿下19勝，追平了「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom）並列隊史第二快。此外，他連續28場都只失3分以下，也是球隊史上第4長的成績。

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