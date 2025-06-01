MLB》看大谷翔平昨雙響後今Live BP飆火球！洋基小將嘆：不可思議

大谷翔平。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天迎戰洋基賽前，進行本季第2次的實戰投打練習（Live BP），而在一旁觀看的洋基24歲小將培拉薩（Oswald Peraza），也不禁驚嘆連連。

大谷翔平昨天對洋基上演單場雙響砲，今天Live BP面對7名小聯盟打者共投29球有14顆好球，被敲出2支安打，三振和四壞球保送各1次，最快球速達97英哩（約156公里）。

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而大谷此次練習面對的其中一位打者，是道奇新人聯盟21歲委內瑞拉捕手阿維拉（Carlos Avila），而洋基的培拉薩與他是好朋友。今天培拉薩也在一壘休息區觀看大谷投球，他受訪時透露：「我們關係很好，他（阿維拉）拜託我幫他錄下與大谷對決的影片。我傳給他後他樂壞了，還說果然大谷的球就是厲害！」

培拉薩是洋基前大物，2022年首度登上大聯盟，不過生涯從未與大谷交過手。昨天是他第一次親眼看大谷比賽，就目睹他雙響砲。爬拉薩激動表示：「昨天才敲2轟，今天就來Live BP，真的太不可思議了。大谷做的事凡人無法做到，他一個人就能勝任投打兩個角色，實在太猛了！」

培拉薩也對未來有機會與「投手大谷」對決感到期待，「如果能在世界大賽對上道奇，那就太棒了。我真的很想和大谷對決，如果成真，我一定要馬上告訴我的家人。我會鎖定他的直球攻擊！」

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