MLB》到底該不該讓大谷翔平當終結者？百勝百救援名人堂強投給看法

大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平近期努力重返投手丘，不過也出現是否該讓他離開先發輪值、轉任終結者的討論，對此生涯奪下213勝154救援的名人堂強投史莫茲（John Smoltz）也給出自己的看法。

身為大谷狂粉的美國體育主持人韋蘭德（Ben Verlander）在自己的節目中探討，大谷該以先發投手還是終結者回歸，節目來賓史莫茲明確直言，讓大谷當終結者是對他非常不利的做法，因為作為終結者無法按照安排的日子上場，「你無法按照自己的節奏投球，不確定性太高，這對剛傷癒復出的他來說不見得是好事。」

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史莫茲生涯前段以先發身份為勇士王朝奠定基礎，歷經TJ手術後一度轉任終結者，2002年奪下55次聯盟最多的55次救援成功，生涯後期才又回到先發。他補充：「如果大谷能透過持續投球證明自己能保持健康，那當守護神也是一個選項。但問題在他何時能回歸先發輪值，還有他如何控制自己的腎上腺素與球速。」

史莫茲接著強調：「投手復出最忌諱就是從中繼或後援開始，然後火力全開催球速，尤其是對大谷這種關鍵戰力，這是絕對不能犯下的錯誤。」他也以自身經驗指出，出賽過多絕對會造成負面影響，「當年我其實不太想轉終結者，雖然那年表現不錯，但我完全無法想像隔年我還要繼續當終結者。」

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