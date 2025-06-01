MLB》大谷翔平與賈吉究竟誰比較強？基特、A-Rod、老爹做出抉擇

大谷與賈吉。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天與洋基進行系列賽第2場交手，賽前《Fox Sports》邀請基特（Derek Jeter）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與「老爹」歐提茲（David Ortiz）辯論，究竟大谷翔平與賈吉（Aaron Judge）才是更強的打者。

昨天道奇與洋基兩隊自去年世界大賽後首度碰頭，1局上「法官」率先升堂敲出本季第19轟，但1局下大谷馬上用本季第21轟做出回應；6局下更上演單場雙響砲，點燃道奇反攻氣勢，兩人的「MVP對決」成為熱烈關注焦點。

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長年擔任洋基隊長的基特，明言支持新任隊長賈吉，「賈吉在進攻端的表現無人能及，他不僅有長打，打擊率也很高，這樣的成績在現今幾乎是絕跡了。他打擊率快4成欸，這太驚人了，我會選擇賈吉。」

「A-Rod」則表示：「這兩人就像硬幣的兩面，不只棒球界，放眼整個體壇都是史上最偉大的選手之一。」但如果必須做出選擇，他投給大谷一票，「他去年跑出59盜，還有9次盜三壘；投手對上他根本不能投保送，因為你等於直接讓他上二壘，等於一支二壘安打，所以我會以些微差距選大谷。」

生涯敲出541轟的歐提茲則說道：「這兩人都值得選擇。但像賈吉那樣，能維持高打擊率的同時還能把球轟到球場最深處，現在他所達成的成就無疑是超人等擊，所以我會選賈吉。」但三人仍一致認為大谷與賈吉的歷史地位無庸置疑，基特更笑著直呼：「我們坐在這邊二選一，根本就瘋了吧！」

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