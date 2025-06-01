MLB》金鶯新秀跑壘推人引爆衝突 白襪野手痛批骯髒：要打架奉陪

金鶯新秀梅歐跑壘推人引爆板凳清空。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天以4：2擊敗白襪，收下2連勝。不過此役發生一段小插曲，金鶯新秀梅歐（Coby Mayo）進帳個人大聯盟首打點，但他的跑壘刻意去製造碰撞，引發雙方板凳清空，所幸沒有爆發嚴重衝突。梅歐賽後受訪強調自己並沒有惡意。

事發在4局下半，梅歐在二壘有人時敲出左外野安打，進帳金鶯的第2分，大聯盟生涯首打點開胡，但是他企圖跑上二壘時遭到夾殺，他企圖以身體接觸對方希望能形成守備方妨礙跑壘，用力推了白襪二壘手L.索沙（Lenyn Sosa）一把，但隨後遭一壘手瓦加斯（Miguel Vargas）觸殺後倒地。兩名白襪球員對此明顯不滿，立刻上前理論，梅歐起身後也回推L.索沙，引發板凳清空。

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梅歐賽後對此表示，自己起初想進佔得點圈，但遭遇到夾殺後，在小聯盟時就被教導要盡可能延長時間，所以自己才會干擾對手守備，沒想到事情會失控，他無意造成衝突。

不過，L.索沙對此十分不滿，他說道：「我認為他試圖做個骯髒的動作，我只是想問他為什麼要那麼做，結果他反過來推我，我們這隊每個人都會互相幫忙，如果要打奉陪。」

Coby Mayo is so soft lmao pic.twitter.com/68dF3Bnf3P — Joe Binder （@JoeBinder） May 31, 2025

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