MLB》法官雙響力壓大谷雙安無用 道奇狂掃21安、5發煙火秀痛宰洋基

大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在主場再戰洋基火力全開，全場狂掃21支安打刷新本季單場新高，包含5發煙火秀，馬恩西（Max Muncy）、金慧成、帕赫斯（Andy Pages）和拉辛（Dalton Rushing）接力開轟，馬恩西繳出3安猛打賞含雙響砲，灌進7打點，更達成生涯200轟里程碑，大谷翔平則是單場雙安，洋基僅靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）的雙響砲得分，道奇終場以18：2痛宰對手，收下2連勝。

大谷翔平昨日繳出單場雙響砲，目前以22轟暫居大聯盟全壘打王，今天首局首打席就從洋基25歲先發右投沃倫（Will Warren）手中敲出右外野滾地安打，並開啟道奇攻勢，打了10個人次敲出5支安打，單局灌進4分。

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道奇第2局持續發威，馬恩西敲出中外野3分砲，生涯200轟里程碑達陣，同時也把沃倫打退場，他此役只投1.1局狂失7分，防禦率暴漲至5.19。艾德曼（Tommy Edman）之後敲出左外野二壘安打，打回第8分，金慧成也補上右外野2分彈，本季第2轟出爐，道奇前2局就取得10分領先。

馬恩西。（法新社）

道奇27歲右投納克（Landon Knack）有效壓制洋基打線，只在4局上被賈吉敲出左外野陽春砲，本季第20轟出爐，連續5年單季都至少繳出20轟。

道奇5局下還以顏色，金慧成和大谷翔平連續敲出安打，佛里曼（Freddie Freeman）適時敲出帶有1分打點的右外野二壘安打，馬恩西則是敲出右外野3分彈送回大谷，道奇單局再灌4分，取得14：1的大幅領先。

道奇在6局也走馬換將，將部分主力換下場，大谷翔平在6局下被換代打退場，此役4打數2安打，跑回2分，另外吞下2次三振，打擊率為0.298，OPS高達1.062。大谷翔平5月狀況超火燙，單月已經敲出15轟，追平道奇隊史單月最多轟紀錄，途中被換下場也代表他無法再創新猷。

道奇砲聲隆隆，帕赫斯7局下敲出中外野陽春砲，本季第10轟出爐，賈吉在8局上也回敬一發陽春全壘打，本季21轟緊追大谷翔平和水手「捕手砲」羅里（Cal Raleigh），他今天繳出3安猛打賞，包含單場雙響砲，進帳2分打點，打擊率回升至0.398，OPS為1.268。

洋基在8局下派出野手雷耶斯（Pablo Reyes）登板投球，道奇頭號大物新秀拉辛把握機會敲出右外野3分彈，大聯盟生涯首轟出爐，道奇9局上也推出工具人赫南德茲（Enrique Hernández）關門，最後成功守住勝利，道奇以18：2大勝洋基。納克繳出6局6K失1分的優質先發，勇奪本季第3勝，沃倫則是苦吞第3敗。

道奇全場狂掃21支安打，金慧成攻守俱佳，除了頻頻上演守備美技外，單場4支4，只差三壘安打就能達成完全打擊，艾德曼也有4安進帳2打點，馬恩西則是繳出3安猛打賞，單場雙響砲，灌進7分打點。

金慧成。（法新社）

賈吉。（法新社）

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