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世壯運》97歲嬤光榮返鄉 恆春「唐奶奶」日免費游泳

2025/06/01 09:23

高齡97歲的唐成瑤（右）、游泳教練魏兒（左）在世壯運成績斐然。（記者蔡宗憲攝）高齡97歲的唐成瑤（右）、游泳教練魏兒（左）在世壯運成績斐然。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕高齡97歲的唐成瑤奶奶在今年世壯運勇奪多項金牌，近日光榮返鄉，受到鎮民熱烈歡迎。恆春鎮長尤史經親自接見，除授予唐奶奶「恆春鎮體育大使」殊榮，並宣布為表彰其成就，將九九重陽節定為「唐奶奶日」，當日65歲以上長者可免費進入鎮內游泳池，共享健康喜悅，盼激勵全鎮打造長壽運動之鄉。

唐成瑤奶奶定居恆春10年，以「水陸雙棲」聞名，此次在世壯運會一舉拿下田徑200公尺、400公尺，以及游泳50公尺自由式、50公尺蛙式、100公尺蛙式共五面金牌，震驚國際，尤史經除貼紅榜致敬，並盛讚她是恆春驕傲。

「在恆春運動讓我健康快樂，天天都要動」唐奶奶笑說，她只怕冷，除了水溫太低無法下水，都一定堅持下水游泳，恆春已增設溫水泳池最讓她開心，她也在世壯運會場向各國選手宣揚恆春、墾丁的美麗，期盼恆春成為長壽城鎮，吸引各國長者來短期定居運動。

另一位英雄魏兒教練同樣表現非凡，他在游泳、開放水域及救生項目中摘下四金、四銀、一銅，展現恆春水上運動實力。魏兒表示，恆春清新空氣與海洋資源是訓練寶地，她將持續推廣游泳與救生運動，培育新秀。

鎮長尤史經表示，兩位選手的成就讓恆春躍上國際舞台，未來將爭取更多資源，發展適宜運動設施，朝國際級運動城鎮邁進。「唐奶奶日」將推廣全民運動，結合恆春天然環境，打造健康宜居小鎮。鎮公所也從今年復辦的鎮運開始，陸續規劃運動活動，結合「唐奶奶」推廣運動與健康為核心，就像唐奶奶勉勵的「動起來，健康就跟著來！」

高齡97歲的唐成瑤（中）在今年世壯運勇奪多項金牌，近日光榮返鄉。恆春鎮長尤史經（左）授予運動大使頭銜。（記者蔡宗憲攝）高齡97歲的唐成瑤（中）在今年世壯運勇奪多項金牌，近日光榮返鄉。恆春鎮長尤史經（左）授予運動大使頭銜。（記者蔡宗憲攝）

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