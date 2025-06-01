MLB》投手大谷何時回歸？道奇主帥揭1條件曝期待：等他又投又轟...

大谷翔平。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季力拚重返二刀流，今天再度進行Live BP（實戰投打練習），究竟何時能看到「投手大谷」回歸，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也給出回應。

大谷今天賽前進行本季第2次Live BP，總計面對7名小聯盟打者，共投了29球有14顆好球，被擊出2支安打，送出1次三振和四壞球保送，甚至還用速球讓對手斷棒的場面，最快球速達到97英哩（約156公里）。

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道奇總教練羅伯斯今在比賽中接受《FOX Sports》訪問，談到大谷的Live BP進度表示：「他今天看起來非常不錯，現在計畫讓他每周六進行Live BP。今天他大概投30球，雖然控球不太理想，但收尾的還不錯，他今天4種球路都有用上，滑球、指叉球、卡特球與二縫線速球，目前以這4種為主。」

談到「投手大谷」復出時間點，羅伯斯透露：「我們仍不確定他何時能正式復出，但可以肯定的是他正逐步往那個方向前進。等到他能在模擬實戰中投5局、75球的程度時，就可以開始認真討論復出了。」

羅伯斯也對大谷重返二刀流感到相當期待，「如果有天大谷翔平能重新登上投手丘，同時又能敲出全壘打，對所有人來說無疑都會是相當興奮的一刻。」

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