MLB》第22轟追平大谷翔平！水手重砲「超高壞球」炸裂寫鬼神壯舉

〔體育中心/綜合報導〕水手今持續在主場迎戰雙城,當家重砲捕手羅里(Cal Raleigh)敲出本季第22轟,追平今天沒開轟的道奇日本巨星大谷翔平,並列大聯盟全壘打王。

羅里昨天和大谷翔平一樣上演單場雙響砲,今天在3局下面對雙城先發奧柏(Bailey Ober),相中一顆胸口高度的84.9英哩超高直球,硬是把小白球轟出右外野大牆形成2分砲,本季第22轟出爐,也趁道奇今天打爆洋基提前讓沒開轟的大谷休息,追平大谷並列大聯盟全壘打王。

This pitch was 4.05 ft above the ground



That’s the highest pitch Cal Raleigh has homered off of in his career and the highest pitch any Mariners player has homered off of under Statcast (2015) https://t.co/snsna4yXpO