MLB》第22轟追平大谷翔平！水手重砲「超高壞球」炸裂寫鬼神壯舉

羅里。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手今持續在主場迎戰雙城，當家重砲捕手羅里（Cal Raleigh）敲出本季第22轟，追平今天沒開轟的道奇日本巨星大谷翔平，並列大聯盟全壘打王。

羅里昨天和大谷翔平一樣上演單場雙響砲，今天在3局下面對雙城先發奧柏（Bailey Ober），相中一顆胸口高度的84.9英哩超高直球，硬是把小白球轟出右外野大牆形成2分砲，本季第22轟出爐，也趁道奇今天打爆洋基提前讓沒開轟的大谷休息，追平大谷並列大聯盟全壘打王。

請繼續往下閱讀...

This pitch was 4.05 ft above the ground



That’s the highest pitch Cal Raleigh has homered off of in his career and the highest pitch any Mariners player has homered off of under Statcast （2015） https://t.co/snsna4yXpO — Sarah Langs （@SlangsOnSports） June 1, 2025

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，羅里開季前57戰22轟，比史上所有以捕手作為主戰位置的打者還多3轟；而他鎖定的這顆大壞球距離地面達4.05英呎（約123公分），是他生涯敲出最高進壘點的全壘打，也是自Statcast啟用以來的水手隊史紀錄。

雙城2局上靠沃爾納（Matt Wallner）2分砲與巴克斯頓（Byron Buxton）適時安打3：0領先，羅里3局下開轟追回2分，7局下克勞福（J.P. Crawford）敲出逆轉2分砲，然而9局上雙城又追平，水手直到延長11局下才靠著再見內野滾地，以5：4捍衛主場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法