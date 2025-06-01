加州田徑賽不區分跨性別組別 新賽制首現單項目雙金牌

美國1名生理性別為男性的跨性別女性高中生奪得女子跳高比賽的金牌，引發各界熱議。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國加利福尼亞州1名生理性別為男性的跨性別女性高中生於5月31日在加州高中田徑錦標賽中擊敗對手，奪得女子跳高比賽的金牌，由於本屆賽事首度不再區分跨性別運動員組別，取而代之的新規則是跨性別運動員不影響原組別排名，因此出現單個項目有2個金牌得主的奇特景象，引發各界議論。

據《美聯社》報導，跨性別學生埃爾南德斯（AB Hernandez）在5月31日跳高的比賽中，以5英尺7英寸（約1.7公尺）的成績奪得金牌，成為該組成績最好的選手，由於不影響原有性別選手的排名，因此與在首次嘗試該高度失敗，第二次挑戰成功的另一名生理性別為女性的選手並列第一。

請繼續往下閱讀...

然而，本次新增的賽制早在賽前就引起不少爭議，有人認為這些跨性別女姓不應該與生理性別女性同組競賽，美國總統川普（Donald Trump）更是為此揚言將停止對加州的聯邦資助，在5月30日資格賽期間，還有1架佩掛「男孩不能參加女孩比賽」布條的飛機在體育場上方盤旋1個多小時。

美國司法部表示，將對賽事以及埃爾南德斯高中所在的學區進行調查，以確認是否因允許跨性別女性與生理性別女子一同競賽而違反了聯邦性別歧視法。據《美聯社》近期的民調顯示，有7成的美國人認為跨性別女性不應該被允許參加女子運動，而約9成共和黨人和約5成民主黨人支持這種觀點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法