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高球》可惜！美國公開賽次輪連續柏忌遭淘汰 徐薇淩吐心聲

2025/06/01 10:29

徐薇淩。（USGA提供）徐薇淩。（USGA提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA年度大賽之一的美國女子公開賽今進行第2回合補賽和第3回合賽事，台灣女將徐薇淩原本在晉級線內，可惜今天補賽連吞2記柏忌，最終繳出74桿，以總桿146桿，一桿之差未能晉級。

徐薇淩在第1回合揮出72桿，第2回合比賽暫停前她暫時繳出平標準桿成績，但在補賽中，她在最後兩洞連續吞下柏忌，以74桿結束，以兩輪146桿的總成績、一桿之差未能晉級。

徐薇淩說：「其實這次感覺真的很好，狀況也很不錯。第2天有7個10呎左右沒推進去，超級可惜！我真的真的很愛打美國女子公開賽，所以今天滿失落的。但是這畢竟是一場高難度的比賽，真的需要一應俱全，需要天時地利人和。最後那場雨打亂了節奏，未來在這種情況下，我需要有更好的專注與判斷能力。」

再度重返美國公開賽的曾雅妮在第1回合揮出75桿，第2回合抓下5鳥、吞4柏忌，繳出71桿，但同樣以總桿146桿無緣晉級，連同蔡佩穎、侯羽桑，台灣這次參賽的4名女將都被淘汰。

瑞典選手史塔克（Maja Stark）今天繳出70桿，以209桿的總成績、一桿優勢獲得領先。她說：「今天我打得很聰明，推桿不錯，」25歲的史塔克連續第6次征戰美國女子公開賽，過去5度參賽3度晉級，且打進前16名，最佳成績是2023年在圓石灘的並列第9。史塔克希望自己在決賽輪可以做到享受比賽，「我會把它當成一場普通比賽，專注於擊球。」

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