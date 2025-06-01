晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》等了25年！西亞卡姆砍31分 溜馬淘汰尼克闖總冠軍賽

2025/06/01 10:41

哈里伯頓與西亞卡姆。（美聯社）哈里伯頓與西亞卡姆。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕溜馬今在東部冠軍賽第6戰，靠著西亞卡姆（Pascal Siakam）繳出31分，加上哈里伯頓（Tyrese Haliburton）貢獻21分、13助攻，終場以125：108擊敗尼克，系列賽以4：2勝出，2000年之後再次闖進總冠軍賽，將和雷霆爭冠，比賽將於台灣時間6月6日登場。

系列賽落後的尼克，前役在自家主場靠著雙星布朗森（Jalen Brunson）、湯斯（Karl-Anthony Towns）發揮擊敗溜馬，成功延長戰線，追成2：3。

今天尼克作客溜馬，目標能扳平系列賽，首節雙方你來我往，溜馬僅取得1分小幅領先，次節尾聲尼克阿努諾比（OG Anunoby ）拿下壓哨2分，半場打完尼克暫時以54：58落後。上半場溜馬團隊命中率破5成，西亞卡姆繳出全場最高16分，尼克方面則以阿努諾比14分最佳。

易籃後，溜馬打出9：0攻勢，讓尼克只能一路苦追，隨後布萊恩（Thomas Bryant）、內姆哈德（Andrew Nembhard）接力轟進三分球，溜馬一舉取得雙位數領先，但尼克很快以一波8：0攻勢反擊，持續緊咬。

末節溜馬穩定保持雙位數領先，落後的尼克今天三分球命中率不理想，追分更加困難，而終場前2分多鐘，托平（Obi Toppin ）灌籃，再度帶動溜馬氣勢，不給對手任何逆襲機會，穩穩收下勝利和總冠軍賽門票。

溜馬今天團隊命中率和三分球命中率都突破5成，西亞卡姆轟下全場最高31分、5籃板，哈里伯頓貢獻21分、13助攻；尼克方面，阿努諾比拿下全隊最高24分，湯斯進帳22分、14籃板。

哈里伯頓。（美聯社）哈里伯頓。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中