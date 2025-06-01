NBA季後賽》等了25年！西亞卡姆砍31分 溜馬淘汰尼克闖總冠軍賽

哈里伯頓與西亞卡姆。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕溜馬今在東部冠軍賽第6戰，靠著西亞卡姆（Pascal Siakam）繳出31分，加上哈里伯頓（Tyrese Haliburton）貢獻21分、13助攻，終場以125：108擊敗尼克，系列賽以4：2勝出，2000年之後再次闖進總冠軍賽，將和雷霆爭冠，比賽將於台灣時間6月6日登場。

系列賽落後的尼克，前役在自家主場靠著雙星布朗森（Jalen Brunson）、湯斯（Karl-Anthony Towns）發揮擊敗溜馬，成功延長戰線，追成2：3。

請繼續往下閱讀...

今天尼克作客溜馬，目標能扳平系列賽，首節雙方你來我往，溜馬僅取得1分小幅領先，次節尾聲尼克阿努諾比（OG Anunoby ）拿下壓哨2分，半場打完尼克暫時以54：58落後。上半場溜馬團隊命中率破5成，西亞卡姆繳出全場最高16分，尼克方面則以阿努諾比14分最佳。

易籃後，溜馬打出9：0攻勢，讓尼克只能一路苦追，隨後布萊恩（Thomas Bryant）、內姆哈德（Andrew Nembhard）接力轟進三分球，溜馬一舉取得雙位數領先，但尼克很快以一波8：0攻勢反擊，持續緊咬。

末節溜馬穩定保持雙位數領先，落後的尼克今天三分球命中率不理想，追分更加困難，而終場前2分多鐘，托平（Obi Toppin ）灌籃，再度帶動溜馬氣勢，不給對手任何逆襲機會，穩穩收下勝利和總冠軍賽門票。

溜馬今天團隊命中率和三分球命中率都突破5成，西亞卡姆轟下全場最高31分、5籃板，哈里伯頓貢獻21分、13助攻；尼克方面，阿努諾比拿下全隊最高24分，湯斯進帳22分、14籃板。

哈里伯頓。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法