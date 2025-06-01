MLB》你累了嗎？ 賽前Live BP+開對手魯閣 大谷翔平打嗑睡被抓到

大谷翔平。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季力拚重返二刀流，今天賽前再度進行Live BP（實戰投打練習），道奇今天以18：2大勝洋基，大谷繳出雙安好表現提前退場，但似乎是累壞了，大谷在比賽途中被鏡頭捕捉到打嗑睡的畫面，賽後也僅待了10分鐘就離開球場。

大谷翔平今天賽前2度進行實戰投打練習（Live BP），總計面對7名小聯盟打者，共投了29球，其中14顆是好球，15顆是壞球，被擊出2支安打，送出1次三振和四壞球保送，甚至還用速球讓對手斷棒的場面，最快球速達到97英里（約156公里）。

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大谷翔平今天累積4打數2安打，跑回2分，另外吞下2次三振，打擊率為0.298，OPS高達1.062，球隊基於保護考量讓他在6局下提前退場休息。大谷也在5局上球隊以10:1領先時，被鏡頭捕捉到在場邊打嗑睡的畫面，引發外界熱議。

大谷翔平在5月份展現驚人火力，單月敲出15發全壘打，追平了道奇隊史單月最多轟的紀錄，可惜5月最後一天沒有開轟，無緣再創新猷。大谷翔平在5月共出賽27場，繳出15轟、27打點、31得分和打擊率0.309的優異成績，其中全壘打與得分皆為兩聯盟之最，大谷有望自去年9月之後，再度奪得單月MVP，同時也是本季首次、生涯第6座。

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