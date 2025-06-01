MLB》洋基慘敗「法官」仍雙響寫紀錄！布總談對決道奇打線無奈苦嘆

賈吉。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以2：18慘遭道奇大屠殺，條紋軍打線唯獨隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）持續火燙，也在這場恥辱敗戰中寫下紀錄。

洋基先發投手沃倫（Will Warren）開賽就遭道奇狂轟猛炸，2局打完就陷入10分落後，也提前宣告這場比賽的結局。雖然賈吉在4局上與8局上各敲一發陽春砲，仍早已於事無補，終場洋基以2：18慘敗。

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不過賈吉的好表現仍替自己載入史冊，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，今天是賈吉生涯第1050場比賽，也是他第42場單場至少2轟的比賽，比任何打者生涯前1200場內還要多3場；此外，賈吉只要再1場就追平名人堂球星賈里格（Lou Gehrig），並列隊史單場2轟以上場次第3多。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後也坦言，面對道奇打線對投手是件相當困難的事，「他們這兩天對我們都打得非常好。」談到比賽中後段跳調度，他也直呼是個挑戰，「像威廉斯（Devin Williams）和威佛（Luke Weaver）這些主力後援，我其實不想在這種比賽中使用，但同時我們也沒能投長局數的投手了。」

布恩補充，為了明天還有一場比賽，才讓牛棚裡的投手都投短局數，「這很艱難，但一年有162場比賽，有時就是無法完美調度。把這種艱辛的比賽撐完，也是大聯盟的一部份。」

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