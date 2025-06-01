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MLB》原本想拿大谷翔平的球棒！道奇大物捕手曝生涯首轟背後趣事

2025/06/01 12:05

拉辛。（路透）拉辛。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以18：2打爆洋基收下2連勝，大物捕手拉辛（Dalton Rushing）在比賽後段上場代打大谷翔平，也敲出大聯盟生涯首轟，賽後他還透露一則有趣小故事。

大谷翔平今天前4打席敲出2支一壘安打、吞下2次三振，6局下就被換下場休息，由拉辛上場代打，該打席敲出內野飛球出局。不過他在8局下逮中洋基派野手雷耶斯（Pablo Reyes）登板的機會，「刷」出一發3分砲，大聯盟生涯首轟出爐。

賽後回顧自己8局下開轟前的有趣插曲，拉辛笑著透露，他原本想拿大谷翔平的球棒來「借手氣」，「說真的，這過程很有趣，有人叫我要拿翔平的球棒上場打擊！但史密斯（Will Smith）跟我說，用我自己的球棒打一發全壘打看看吧，結果真的成功了！」

大谷翔平今天賽前2度進行實戰投打練習（Live BP），今天4打數2安打後也提前退場休息，更在5局上被鏡頭捕捉到在場邊打嗑睡的畫面，賽後大谷也僅多待10分鐘就離開球場。

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