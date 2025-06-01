MLB》超罕見！國民首局無人出局灌9分 創下睽違77年國聯紀錄

國民首局無人出局灌9分寫下罕見紀錄。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國民今天在客場挑戰響尾蛇，首局就灌進10分奠定勝基，更寫下罕見紀錄，雖然響尾蛇狂咬猛追，但終場仍以11：7贏球，收下4連勝。

國民今天首局火力大爆發，開局就灌進9分且無人出局，寫下自1961年以來的史上第2多的紀錄，僅次於2003年紅襪所寫的首局無人出局前得10分的大聯盟紀錄，國民也追平了國聯紀錄，上一次要追溯到1948年8月13日的費城人隊。國民直到打了第13個人次後，N.洛爾（Nathaniel Lowe）遭到三振才出現第1個出局數。

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國民在首局共有16名打者上場，敲出6支安打，包括5支二壘安打，另有3次觸身球和1次四壞球保送，首局就灌進10分，這也寫下隊史自2005年搬遷至華盛頓後的新高紀錄。

國民第2局再添得1分，響尾蛇在4局下追分，奈勒（Josh Naylor）敲出右外野2分砲，並在第6局灌進5分，包括葛里查克（Randal Grichuk）的左外野2分彈，幫助響尾蛇追到7：11只落後3分。

響尾蛇的反攻讓國民嚇出一身冷汗，所幸費雷爾（Jose A. Ferrer）和亨利（Cole Henry）順利守住勝利，國民27歲右投索羅卡（Michael Soroka）主投5.1局失4分，收下本季第2勝，響尾蛇26歲右投普法特（Brandon Pfaadt）沒有解決任何人，被敲6安失8分，寫下生涯最慘一役，防禦率漲至5.05，苦吞本季第4敗。

值得一提的是，響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）此役4打數無安打，獲得1次四壞球保送，打擊率降至0.254。

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