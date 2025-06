MLB》金慧成開轟、4安寫55年首見紀錄！道奇主帥明天卻不讓他先發

金慧成。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今以18:2大勝洋基,南韓新星金慧成今把握難得先發機會,單場上演4之4的「鐵支」表現,也締造神紀錄。

金慧成上次先發是在美國時間5月26日,今天再度獲得先發機會,埋伏在第9棒的他上演超狂表現,首打席選到保送後,接下來4個打席全都敲安,包含2局下本季第2轟,以及8局下1支二壘安打,4打數4安打,貢獻2分打點,攻下3分,賽後打擊率0.422,攻擊指數1.058。

根據數據,金慧成成為自1970年5月26日的歐斯丁(Claude Osteen)以來,道奇隊史首位以第9棒達成單場至少4安、2得分與2打點的打者,寫下70年來首見神紀錄。

金慧成今天大連盟生涯首度單場4安打,賽後他也表示能為球隊最出貢獻很開心,也希望能繼續發揮所長。道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)賽後也盛讚,金慧成開轟之餘又上演美技守備幫納克(Landon Knack)解圍,真的是很全能的優秀選手。

Have a day, Hyeseong Kim! He adds to his highlight reel with a cannon of a throw to nail Aaron Judge pic.twitter.com/QW5Nrf47mI

然而羅伯斯話鋒一轉,突然說道:「他明天不會先發,但下週一(台灣時間6月3日)就會先發了。」道奇媒體《Dodger Blue》主編莫雷諾(Matthew Moreno)也報導此消息,也引來不少球迷批評羅伯斯的調度。

明天道奇將派出日本王牌山本由伸掛帥先發,洋基則是推出「軟球派」左投亞柏格(Ryan Yarbrough),或許也成為左打的金慧成將板凳待命的原因。

DAVE ROBERTS on HYESEONG KIM: He’s just happy to be out there, happy to be on the team. Hitting a homer and making a great defensive play to save Landon. He’s an all-around good baseball player. He won’t play tomorrow but he’ll be back in there on Monday.



: @BleedLosPodcast pic.twitter.com/CBU4kIElia