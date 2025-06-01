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MLB》金慧成開轟、4安寫55年首見紀錄！道奇主帥明天卻不讓他先發

2025/06/01 12:37

金慧成。（法新社）金慧成。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以18：2大勝洋基，南韓新星金慧成今把握難得先發機會，單場上演4之4的「鐵支」表現，也締造神紀錄。

金慧成上次先發是在美國時間5月26日，今天再度獲得先發機會，埋伏在第9棒的他上演超狂表現，首打席選到保送後，接下來4個打席全都敲安，包含2局下本季第2轟，以及8局下1支二壘安打，4打數4安打，貢獻2分打點，攻下3分，賽後打擊率0.422，攻擊指數1.058。

根據數據，金慧成成為自1970年5月26日的歐斯丁（Claude Osteen）以來，道奇隊史首位以第9棒達成單場至少4安、2得分與2打點的打者，寫下70年來首見神紀錄。

金慧成今天大連盟生涯首度單場4安打，賽後他也表示能為球隊最出貢獻很開心，也希望能繼續發揮所長。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也盛讚，金慧成開轟之餘又上演美技守備幫納克（Landon Knack）解圍，真的是很全能的優秀選手。

然而羅伯斯話鋒一轉，突然說道：「他明天不會先發，但下週一（台灣時間6月3日）就會先發了。」道奇媒體《Dodger Blue》主編莫雷諾（Matthew Moreno）也報導此消息，也引來不少球迷批評羅伯斯的調度。

明天道奇將派出日本王牌山本由伸掛帥先發，洋基則是推出「軟球派」左投亞柏格（Ryan Yarbrough），或許也成為左打的金慧成將板凳待命的原因。

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