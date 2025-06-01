晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》投球一再「血染球褲」怎解？ 飛力獅苦惱中

2025/06/01 15:30

飛力獅。（資料照，記者李惠洲攝）飛力獅。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕35歲的統一獅洋投飛力獅因扣球會摳到大拇指，經常投到破皮流血，來台7度登板先發，幾乎每一場都血染球褲，昨天老毛病又犯了，而且是最嚴重的1次，對樂天桃猿只撐4局失2分就退場，最終吞下本季首敗。

飛力獅具6年大聯盟和3年韓職資歷，他表示，這個問題不是來台才有，生涯當中常發生，昨天投到第3、4局血流得比較多，會影響握球的手感，大拇指傷口沒有特別治療，讓它自動癒合。

至於要如何根治這個問題，飛力獅說，還要跟防護員討論，看有什麼方法能緩解或避免再發生，現在的問題是，大拇指破皮流血就沒辦法拉長投球局數，無法有完整的先發，對球隊幫助不大。

昨天比賽在下午4點開打，台灣氣候炎熱有可能加劇飛力獅血染球褲的狀況，他說，上一場同樣投到大拇指破皮流血，但比較起來沒有昨天那麼多，昨天真的特別多，或許跟天氣炎熱有關，之後再觀察晚上6點半的比賽，看狀況會不會緩解。

本季飛力獅先發7場戰績3勝1敗、防禦率1.62、每局被上壘率0.95，39局投球飆出36K，平均每場先發吃下5.2局，昨只投4局為來台單場最短投球局數。

有沒有考慮改變扣球方式？飛力獅強調，傾向不做改變，一直以來他握球和扣球模式就是如此，如果改變會影響投球，不希望在球季中做那麼大的改變，看能否用其他方式，例如修剪食指的指甲，避免這樣的情況再發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中