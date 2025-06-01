中職》投球一再「血染球褲」怎解？ 飛力獅苦惱中

飛力獅。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕35歲的統一獅洋投飛力獅因扣球會摳到大拇指，經常投到破皮流血，來台7度登板先發，幾乎每一場都血染球褲，昨天老毛病又犯了，而且是最嚴重的1次，對樂天桃猿只撐4局失2分就退場，最終吞下本季首敗。

飛力獅具6年大聯盟和3年韓職資歷，他表示，這個問題不是來台才有，生涯當中常發生，昨天投到第3、4局血流得比較多，會影響握球的手感，大拇指傷口沒有特別治療，讓它自動癒合。

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至於要如何根治這個問題，飛力獅說，還要跟防護員討論，看有什麼方法能緩解或避免再發生，現在的問題是，大拇指破皮流血就沒辦法拉長投球局數，無法有完整的先發，對球隊幫助不大。

昨天比賽在下午4點開打，台灣氣候炎熱有可能加劇飛力獅血染球褲的狀況，他說，上一場同樣投到大拇指破皮流血，但比較起來沒有昨天那麼多，昨天真的特別多，或許跟天氣炎熱有關，之後再觀察晚上6點半的比賽，看狀況會不會緩解。

本季飛力獅先發7場戰績3勝1敗、防禦率1.62、每局被上壘率0.95，39局投球飆出36K，平均每場先發吃下5.2局，昨只投4局為來台單場最短投球局數。

有沒有考慮改變扣球方式？飛力獅強調，傾向不做改變，一直以來他握球和扣球模式就是如此，如果改變會影響投球，不希望在球季中做那麼大的改變，看能否用其他方式，例如修剪食指的指甲，避免這樣的情況再發生。

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