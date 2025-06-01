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葉伊恬參賽資格遭取消 家人盼桌協重視選手權益

2025/06/01 16:05

葉伊恬。（資料照，取自WTT官網）葉伊恬。（資料照，取自WTT官網）

〔中央社〕台灣桌球新星葉伊恬原本受邀參加7月登場的WTT美國大滿貫賽，沒想到參賽資格遭到桌球協會取消，葉伊恬的媽媽受訪表示，希望桌協重視選手權益。

此次參賽爭議起因於4月下旬，中華民國桌球協會詢問葉伊恬於6月下旬征戰亞洲青少年桌球錦標賽的意願，而教練莊智淵以已經幫她安排3站成人國際賽為由婉拒。不過由於葉伊恬是黃金計畫選手，因此桌協經過選訓會議於5月上旬決議必須參加亞青賽，但莊智淵站在保護選手立場，仍告知傾向不參加。

接著葉伊恬在5月下旬收到世界桌球職業大聯盟（WTT）邀請函，邀請她前往美國參加WTT系列賽最高等級的大滿貫賽。沒想到此時桌協秘書長葉國欽向莊智淵提到，尊重葉伊恬不參加亞青賽，但會向官方提出取消葉伊恬於美國大滿貫賽的資格。

為了保住這張得來不易的參賽門票，莊智淵主動姿態「放軟」，表達同意葉伊恬參加亞青賽。另外亞青賽、美國大滿貫賽的賽程相近，莊智淵還承諾葉伊恬會待到亞青賽的最後一天與團隊一起離開，假如個人賽程提早結束，也不會提前飛往美國備戰，甚至如果趕不上美國大滿貫賽，衍生相關罰款也將自行負責。

然而，葉國欽仍態度強硬，最後取消葉伊恬的參賽邀請。葉伊恬的媽媽接受中央社採訪指出，其實在5月28日桌協有召開第2次選訓會議，當時莊智淵表達葉伊恬有參賽意願，而且就算已經過了報名截止日，桌協還能向WTT更換名單，甚至莊智淵也主動擬好寄給WTT的英文信供桌協參考。

近期莊智淵不斷詢問桌協通知WTT的進度，卻始終沒有得到正面回應，直到美國大滿貫賽公布選手參賽名單、沒有葉伊恬在內後，莊智淵才拿到當初桌協寄給WTT的信件，只是訴求不盡相同，導致變更名單遭到駁回，目前莊智淵仍透過各種管道尋求葉伊恬的參賽機會。

葉伊恬的媽媽指出，訴求是期許桌協重視選手的參賽權益，並提到希望葉國欽承認錯誤、公開道歉，同時承諾不會再出現類似事件，「協會應該是站在選手立場協助選手。」

中央社記者致電葉國欽並未得到回應，但據了解稍後桌協將發布聲明，再度解釋此次參賽爭議。

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