晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》飛力獅深陷「血褲風暴」被換掉？ 餅總4字回應

2025/06/01 15:56

飛力獅手指流血，褲子都沾滿血漬。（資料照，記者李惠洲攝）飛力獅手指流血，褲子都沾滿血漬。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕35歲的統一獅洋投飛力獅因扣球會摳到大拇指，經常投到破皮流血，多次血染球褲讓人看了怵目驚心，獅隊還有第5號洋投衛蘭德在二軍待命，是否考慮註銷飛力獅，改註冊並啟用衛蘭德？獅隊總教練林岳平沒有給明確的答案，只說：「審慎評估。」並強調會再給飛力獅1次先發機會。

依據聯盟規章，除了新軍台鋼雄鷹之外，每隊最多同時註冊4名洋將，一軍最多同時登錄3名洋將，獅隊目前註冊4名洋投，包含飛力獅、梅賽斯、蒙德茲、布雷克，如果要註冊衛蘭德，就必須註銷1名洋投，陷入「血褲風暴」的飛力獅首當其衝。

「其實...這個滿困擾的。」餅總表示，飛力獅的狀況確實對戰力有影響，如果每次先發都只投4局，會滿不好預測的，大拇指破皮流血後，投法就會比較不正常，為了不要再摳到大拇指，球路會比較偏移，但飛力獅不可能省力或放力投球，當他全力表現時就有可能發生。

是否考慮註銷飛力獅，改註冊衛蘭德，餅總強調，接下來會審慎評估，但不會那麼快換洋投，會再給飛力獅1次先發機會。

飛力獅投到大拇指血染球褲非常少見，獅隊捕手陳重羽就說，他從來沒看過，「一般投手都是食指或中指破皮、指甲斷裂流血，沒看過大拇指出血的。」

獅隊第5號洋投衛蘭德和飛力獅同為35歲，衛蘭德曾上過大聯盟，也曾打過日職和韓職，本季他在二軍先發8場戰績2勝3敗，防禦率2.88，每局被上壘率1.06，40.2局投球飆出41K，另有13次四死球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中