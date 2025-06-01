中職》飛力獅深陷「血褲風暴」被換掉？ 餅總4字回應

飛力獅手指流血，褲子都沾滿血漬。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕35歲的統一獅洋投飛力獅因扣球會摳到大拇指，經常投到破皮流血，多次血染球褲讓人看了怵目驚心，獅隊還有第5號洋投衛蘭德在二軍待命，是否考慮註銷飛力獅，改註冊並啟用衛蘭德？獅隊總教練林岳平沒有給明確的答案，只說：「審慎評估。」並強調會再給飛力獅1次先發機會。

依據聯盟規章，除了新軍台鋼雄鷹之外，每隊最多同時註冊4名洋將，一軍最多同時登錄3名洋將，獅隊目前註冊4名洋投，包含飛力獅、梅賽斯、蒙德茲、布雷克，如果要註冊衛蘭德，就必須註銷1名洋投，陷入「血褲風暴」的飛力獅首當其衝。

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「其實...這個滿困擾的。」餅總表示，飛力獅的狀況確實對戰力有影響，如果每次先發都只投4局，會滿不好預測的，大拇指破皮流血後，投法就會比較不正常，為了不要再摳到大拇指，球路會比較偏移，但飛力獅不可能省力或放力投球，當他全力表現時就有可能發生。

是否考慮註銷飛力獅，改註冊衛蘭德，餅總強調，接下來會審慎評估，但不會那麼快換洋投，會再給飛力獅1次先發機會。

飛力獅投到大拇指血染球褲非常少見，獅隊捕手陳重羽就說，他從來沒看過，「一般投手都是食指或中指破皮、指甲斷裂流血，沒看過大拇指出血的。」

獅隊第5號洋投衛蘭德和飛力獅同為35歲，衛蘭德曾上過大聯盟，也曾打過日職和韓職，本季他在二軍先發8場戰績2勝3敗，防禦率2.88，每局被上壘率1.06，40.2局投球飆出41K，另有13次四死球。

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