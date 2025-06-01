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中職》攻擊熱區在九宮格「7號位」 小黑重創兩大「0的男人」

2025/06/01 17:28

邱智呈今天敲出2分全壘打。（記者李惠洲攝）邱智呈今天敲出2分全壘打。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕「我比較喜歡打低角度的球，不管直球或變化球都可以做攻擊，其實對手都有做情蒐，他們也知道。」統一獅外野手「小黑」邱智呈今天賽前受訪時，透露自身攻擊熱區為低角度的球，比賽開打果然驗證，3局下他相中樂天桃猿洋投波賽樂手內角偏低速球，一棒掃成右外野2分砲，本季第3轟出爐。

值得一提的是，邱智呈昨8局下從樂天右投朱承洋手中敲出二壘安打，打下全隊唯一分數，也讓朱承洋開季連18場、連18局無失分破功；無獨有偶，5月17日對台鋼雄鷹，9局上邱智呈轟出3分砲，讓林詩翔開季連16場、連18局無失分破功，專門攻破對方防禦率0的強投，巧合的是，林詩翔和朱承洋都是投內角低球，也就是九宮格的「7號位」挨轟、挨打。

談到昨天棒打朱承洋，邱智呈說，因為前一棒是陳傑憲，朱承洋用球數較多，他在旁準備看的球數也比較多，可能有充裕時間去想怎麼樣去攻擊，當時球數1好1壞朱承洋丟內角速球，比數0：4落後，球隊需要長打，希望當下能有表現，剛好有掌握到那一球，也有先設設定內角球他就拉打。

對於台鋼守護神林詩翔，邱智呈給出高評價，「詩翔跟我同一屆，國中有遇到，我們都是台東人，他的直球品質很不錯，大家都知道他的變速球和指叉球是主要武器，其實所有球種都很有水準，連滑球都很棒。」

邱智呈今天敲出2分全壘打。（記者李惠洲攝）邱智呈今天敲出2分全壘打。（記者李惠洲攝）

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