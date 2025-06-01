中職》邱智呈進職棒突飛猛進的關鍵 「隊內競爭很重要」

〔記者羅志朋／台南報導〕「小黑」邱智呈是2019年選秀統一獅第5輪指名外野手，經過多年磨練奮戰，如今已是獅子軍主戰外野手，今天對樂天桃猿他砲轟先發洋投波賽樂，一發兩分砲幫助獅隊先馳得點。

邱智呈進職棒那一年，獅隊有著名的「外野三鬼」陳傑憲、蘇智傑、林安可，還有唐肇廷、羅國龍、鄭鎧文等好手，邱智呈身高不到170公分，進職棒前名不見經傳，要出人頭地談何容易，但他硬是殺出一條血路，讓眾人刮目相看。

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「隊內競爭很重要。」邱智呈認為，隊友很強會激發他的鬥志和潛力，要想辦法比他們更強才行，「你要認清自己的角色和工作，看一下自己的優點是什麼，人家沒有的，然後讓自己在這一方面更強。」

當年「外野三鬼」宛如難以跨越的三道高牆，邱智呈說，他都已經進職棒了，自身優點必須想辦法讓教練團看到，此外別無他法，就是去做而已，「說真的，外野三鬼很難超越沒錯，但一直覺得沒辦法突破，沒辦法戰勝他們，生涯就到此為止了，等著被淘汰，這樣進職棒就沒意義了呀。」

邱智呈說，這幾年尋找讓自己進步的方式，例如打擊、守備、跑壘、觀念、經驗，慢慢融合這些東西，對他來說是很重要的，尋找適合的方式去加強，下苦功磨練，在失敗中做檢討然後求進步，「各方面我都用心去做，讓教練團看見我。」

去年12強台灣隊奪世界冠軍，邱智呈是28名國手之一，奪冠後人生有何不同？ 他淡淡地說，「還好耶，沒有特別的感覺或有什麼不一樣，生活作息都差不多，走在路上認出我的人有比較多一點，其實...就這樣子而已，我的本質就是把球打好，沒有說拿了世界冠軍就怎麼樣。」今天賽前邱智呈打擊率2成76，外帶2轟和14分打點。

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