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桌球》巴黎奧運金牌樊振東轉戰德甲 高承睿、馮翊新都被嚇到

2025/06/01 19:25

巴黎奧運金牌得主樊振東，將轉戰德國甲級聯賽。（取自國際桌總官網） 巴黎奧運金牌得主樊振東，將轉戰德國甲級聯賽。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕德國薩爾布魯根俱樂部（1. FC Saarbrücken TT）今天宣布，去年巴黎奧運奪下男單金牌的中國名將樊振東，將在2025-2026賽季正式加盟，參加德國桌球甲級聯賽及歐洲冠軍聯賽。

前世界球王樊振東在巴黎奧運奪金後就未再參加國際賽，並在去年底宣布退出世界排名，期間也僅參加中國乒超聯賽。

薩爾布魯根這座城市對樊振東具有特別意義，2016年他就是在這裡拿到生涯第一座世界盃冠軍，這次的回歸也被視為「歸零再出發」的象徵性選擇。

對於樊振東轉戰德甲，目前效力德甲富爾達-馬伯策爾隊的高承睿也表示很驚訝，他之前在國際賽還沒有和樊振東交手過，對於有機會在德甲和這位「大滿貫」得主對決，也充滿期待。

另一名在德甲格倫佐吊橋隊擔任第一單打的台灣小將馮翊新，在聽到樊振東要打德甲的消息也直呼:「不可思議!」不過，他也自嘲格倫佐上季戰績墊底，如果薩爾布魯根遇到他們，應該不需要樊振東親自出馬吧!

薩爾布魯根陣中還有世界排名第10的斯洛維尼亞名將約基奇、世界排名14的德國好手法蘭吉斯卡，實力深厚。德甲新球季將於今年8月底登場。

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