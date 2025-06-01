TPBL季後賽》林書豪坐板凳都能贏！ 國王大勝戰神26分拿2連勝

新北國王沃許本。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕新北國王雖少了林書豪，但靠著第二節38：17的一波流攻勢奠定勝基，終場以109：83狂勝台新戰神，在7戰4勝制的TPBL首輪季後賽取得2：0領先。

國王前一場以111：88打趴戰神，在7戰4勝系列賽取得首勝，今天林書豪賽前因身體不適為由缺陣，而洪志善、林金榜等人則是開打前才搭機從蒙古轉機風塵僕僕返台，人力吃緊。

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儘管國王出現利空消息，但第二節靠著呂政儒單節投進3顆三分球，李愷諺、林書緯、曼尼高也在外線有建樹，單節打出38：17的狂暴攻勢，上半場打完以57：37大幅領先。

戰神守不住也投不進，前一場拿25分的雷蒙恩只靠罰球在上半場拿2分，而團隊投籃命中率僅26.1％，板凳得分也有19分的差距，成為落後主因。

易籃後，戰神進入下半場狀況依舊沒有改善，全場最大分差達30分，國王也讓剛從蒙古轉機返台回來的王柏智、林力仁輪番上陣，其中王柏智還輕鬆投進三分球，快速進帳5分，讓全場觀眾嗨爆。

國王以沃許本26分最佳，桑尼替補21分、13籃板，曼尼高18分，李愷諺11分，林書緯10分、15助攻。

戰神進攻能量嚴重不足，團隊僅33.3％準星，艾力克的15分已是最高，本土最高是江均的13分，雷蒙恩12分。

新北國王林書豪未上場。（記者陳志曲攝）

新北國王呂政儒連飆三分。（記者陳志曲攝）

新北國王林書緯三分出手。（記者陳志曲攝）

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