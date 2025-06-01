中職》小黑、安可轟垮樂天！ 統一獅保住龍頭寶座

邱智呈2分砲。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅今天靠洋投梅賽斯6局無失分優質先發領軍，加上邱智呈和林安可各轟出一發兩分砲，最終獅隊就以5：0完封勝樂天桃猿，目前戰績25勝18敗續居聯盟榜首。

此役前兩局雙方難越雷池一步，3局下「小黑」邱智呈先轟兩分砲，本季第3轟出爐，隨後林安可也轟兩分砲，則是本季個人第6轟，打到4局上樂天進攻，該局首棒打者李勛傑擊出左外野飛球遭接殺，此時現場突降大雨，比賽因此暫停64分鐘。

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晚上6點10分比賽重啟，獅隊先發洋投梅賽斯和樂天先發洋投波賽樂都續投，波賽樂沒再失分，用100球投滿6局，被敲7安挨2轟失4分都是責失承擔敗投，來台先發5場苦吞4敗，另有1勝，防禦率高達5.84。8局下陳重廷高飛犧牲打追加保險分。

梅賽斯用93球投完6局後退場，被敲出4安無失分拿下本季第4勝和單場MVP，同時也是個人相隔37天再奪勝投。

樂天快腿陳晨威單場擊出兩支內野安打，加上昨天也敲出兩支內野安打，出賽40場就迅速累計傲視全聯盟的11支內野安打。同時陳晨威已連續27場比賽擊出安打，繼續向2015年郭嚴文連33場安打的聯盟紀錄叩關。

林安可2分砲。（記者李惠洲攝）

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