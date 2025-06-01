TPBL》從蒙古返台賽前10分鐘才到球場 沃許本爆料林金榜上場時很傻眼

林金榜。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕39歲的老將洪志善、林金榜以及王柏智、林力仁才剛結束蒙古2連戰，今凌晨就漏夜搭飛機返台，在TPBL季後賽G2開打前10分鐘風塵僕僕到球場，輪番上陣為主力分擔上場時間，讓洋將沃許本都給予最高敬意。

由於TPBL季後賽首輪與亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽4強賽程重疊，國王被迫兵分兩路，洪志善、林金榜、林力仁、陳俊男、王柏智、蘇培凱等人遠征蒙古出戰 BCL賽事，他們在昨天結束比賽後，今天凌晨經由香港轉機返台，下午3點20分才抵達台灣，並於賽前10分鐘抵達新莊體育館。

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即將滿40歲的林金榜在第一節尾聲就上陣，沃許本還爆料，「他上去的時一臉就是為何是我的樣子。」最終他雖只打不到2分鐘，但沃許本認為，他們已經是連續3天比賽，中間還要經過轉機等舟車勞頓的過程，真的很不容易也很辛苦，「不管他們打幾分鐘、拿幾分，這都很不容易，要給他們很高的肯定。」

39歲的洪志善在第二節上陣，出賽近10分鐘拿2分、2助攻，他表示，賽前就有接獲總經理毛加恩的消息，因為國王人手不足，早有上場的心理準備，就是身體有點沉重，而他也承認，這確實是他生涯歷經過最操勞的賽程，但很開心有幫到主力分擔時間。

洪志善。（記者陳志曲攝）

王柏智。（記者陳志曲攝）

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