中職》張育成復出首戰猛打開轟無用 台鋼2連勝富邦

張育成。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔記者吳清正／綜合報導〕富邦悍將張育成和辛元旭今天從傷兵名單復出，張育成演出猛打賞，包括1發陽春砲，辛元旭也有雙安表現，但未能幫助球隊贏球，台鋼雄鷹高聖恩和魔鷹開轟，5:4拿下2連勝。

第1局富邦開路先鋒林澤彬擊出二壘打，觸擊推進後，張育成的三壘滾地球換回1分，富邦1:0領先。

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這場比賽因雨延後約半小時開打，第3局富邦2出局後，張育成和范國宸連續安打，董子恩打擊時，比賽受雨勢影響暫停，中斷約1小時10分後恢復比賽，台鋼以黃紹睿入替先發投手艾速特，順利化解危機。

3局下富邦讓前2局沒有被安打的魔力藍續投，被首名打者高聖恩打出生涯首轟，曾子祐和吳念庭安打再下一城，台鋼2:1超前。

第4局台鋼王博玄選到四壞球，盜二壘並造成富邦暴傳，高聖恩高飛犧牲打追加1分，3:1領先。

第5局富邦周佳樂保送、林澤彬安打，2出局後范國宸適時安打扳回1分。

賽前以全票獲選5月份打擊MVP的魔鷹，不受MVP症候群影響，5局下打出本季第12轟的陽春砲，終止本季最長的連續9場沒有全壘打，台鋼4:2再度領先2分。

第6局富邦孔念恩、周佳樂和林澤彬安打又追回1分，台鋼也不甘示弱，第7局先靠觸身球上壘，郭阜林擊出1分打點二壘打，，5:3維持2分的領先。

9局上張育成轟出全壘打後，比賽再度因雨暫停，恢復比賽後富邦未能繼續追分，以一分之差飲恨。

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