晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》張育成復出首戰猛打開轟無用 台鋼2連勝富邦

2025/06/01 22:04

張育成。（資料照，記者林正堃攝）張育成。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔記者吳清正／綜合報導〕富邦悍將張育成和辛元旭今天從傷兵名單復出，張育成演出猛打賞，包括1發陽春砲，辛元旭也有雙安表現，但未能幫助球隊贏球，台鋼雄鷹高聖恩和魔鷹開轟，5:4拿下2連勝。

第1局富邦開路先鋒林澤彬擊出二壘打，觸擊推進後，張育成的三壘滾地球換回1分，富邦1:0領先。

這場比賽因雨延後約半小時開打，第3局富邦2出局後，張育成和范國宸連續安打，董子恩打擊時，比賽受雨勢影響暫停，中斷約1小時10分後恢復比賽，台鋼以黃紹睿入替先發投手艾速特，順利化解危機。

3局下富邦讓前2局沒有被安打的魔力藍續投，被首名打者高聖恩打出生涯首轟，曾子祐和吳念庭安打再下一城，台鋼2:1超前。

第4局台鋼王博玄選到四壞球，盜二壘並造成富邦暴傳，高聖恩高飛犧牲打追加1分，3:1領先。

第5局富邦周佳樂保送、林澤彬安打，2出局後范國宸適時安打扳回1分。

賽前以全票獲選5月份打擊MVP的魔鷹，不受MVP症候群影響，5局下打出本季第12轟的陽春砲，終止本季最長的連續9場沒有全壘打，台鋼4:2再度領先2分。

第6局富邦孔念恩、周佳樂和林澤彬安打又追回1分，台鋼也不甘示弱，第7局先靠觸身球上壘，郭阜林擊出1分打點二壘打，，5:3維持2分的領先。

9局上張育成轟出全壘打後，比賽再度因雨暫停，恢復比賽後富邦未能繼續追分，以一分之差飲恨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中