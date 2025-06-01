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電競》中信飛牡蠣讓二追三！ 逆襲TLN收下《英雄聯盟》季中賽門票

2025/06/01 23:04

中信飛牡蠣逆轉TLN拿下《英雄聯盟》季中邀請賽，LCP賽區的第一張門票。（資料照，Riot提供）中信飛牡蠣逆轉TLN拿下《英雄聯盟》季中邀請賽，LCP賽區的第一張門票。（資料照，Riot提供）

〔體育中心/綜合報導〕中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster，簡稱 CFO）今天在LCP 賽區第二賽段的季後資格賽，以讓二追三之姿逆襲Talon Esports（簡稱TLN），成功拿下太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific，簡稱 LCP）賽區的第一張《英雄聯盟》季中邀請賽的門票。

CFO在第二賽段的例行賽，以7勝0敗全勝之姿晉級季後的地區資格賽，戰績第一的他們在首輪輪空，第2輪面對來自越南的GAM Esports（簡稱GAM）以2勝1敗取勝，成功挺進第3輪的賽事。

而TLN在第二賽段例行賽打完，以5勝2敗排名第三，在第1輪先以2勝0敗擊敗來自日本的Fukuoka SoftBank HAWKS gaming（簡稱SHG），隨後在第2輪的賽事，以2勝0敗擊敗同樣例行賽5勝2敗、排名第二的越南強敵（Team Secret Whales，簡稱TSW），挺進第3輪的賽事與CFO對決。

在今天TLN對CFO的比賽，氣勢如虹的TLN率先取得2勝0敗的聽牌優勢，但第3把CFO在大幅落後的情況下死守戰局，並撐到兩隻後期角史矛德、翱銳龍獸的發力期，順利扳回一城。第4把CFO展現壓制力，以宰制姿態成功將比賽扳平響起戰歌。第5把決勝局，CFO再度選出偏後期的陣容，靠著精彩的扛壓與AD選手Doggo（邱梓銓）最後的4連殺，順利闖進最終的冠軍賽，同時也收下第一張的季中邀請賽門票。

落敗的TLN沒有絕望，他們落入敗者組後，將先等待GAM和TSW的勝方，再進行一場BO5的對決，此役的勝者將能夠拿下第二張季中邀請賽門票，並與CFO進行最終的BO5對決，來決定LCP賽區第二賽段的冠軍。

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