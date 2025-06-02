吳詩儀泰國拳擊公開賽摘銀 教練柯文明給予鼓勵

〔中央社〕拿下巴黎奧運銅牌的台灣「拳擊精靈」吳詩儀，今天在泰國拳擊公開賽的女子57公斤級金牌戰，以0比5不敵泰國女將倫洛斯勇奪銀牌，教練柯文明賽後給予肯定。

吳詩儀去年在巴黎奧運斬獲女子拳擊60公斤級銅牌，不過她從今年起降體重改打57公斤級，並於3月初在保加利亞舉行的斯特蘭國際拳擊賽小試身手，如願摘下本季首面金牌。

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持續透過以賽代訓方式吸取經驗，吳詩儀這次征戰泰國拳擊公開賽的女子57公斤級，在前役驚險擊敗19歲印度新星普里亞（Priya）情況下，順利挺進金牌戰，今天則與曾獲世界錦標賽銀牌、亞洲錦標賽金牌的地主好手倫洛斯（Punrawee Ruenros）正面交鋒。

第1回合吳詩儀在距離控制上表現不錯，而且面對倫洛斯的猛攻能夠適時回應，可惜並未獲得裁判的青睞，即便第2回合稍微改變策略、嘗試扭轉劣勢，但吳詩儀依舊處於落後局面，最後歷經3回合的奮戰後，吳詩儀以0比5落敗拿下銀牌。

教練柯文明接受中央社採訪時指出，吳詩儀今天表現已經很不錯，而且這次台灣拳擊代表隊僅有她一人打進金牌戰，因此賽前告訴吳詩儀要撐起台灣拳擊隊的招牌，「她也慢慢穩紮穩打達到了，我們心態很正向，起碼為台灣拿到銀牌。」

比賽中雙方數度糾纏，不過吳詩儀也多次與對手碰拳「示意」，展現運動家精神。柯文明提到，期望愛徒享受比賽、從中吸取經驗，尤其能打到金牌戰的選手實力都不容小覷，因此這次的經驗相當具有意義，並預計在下個月帶著選手前往哈薩克征戰世界拳擊聯盟（World Boxing）舉辦的盃賽。（編輯：何宏儒）1140602

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