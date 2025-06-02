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艾卡拉茲消耗戰勝出 挺進法網男單8強

2025/06/02 04:54

〔中央社〕西班牙好手艾卡拉茲今天經歷3小時19分鐘的消耗戰，才辛苦地擊敗第13種子美國好手謝爾頓，挺進法國網球公開賽男單前8強。

法新社報導，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在中央球場（Court Philippe Chatrier）超過3小時的兇猛發球和強力擊球，最終以7比6（10/8）、6比3、4比6、6比4力克謝爾頓（Ben Shelton）。

他8強賽將對上第12種子的美國好手保羅（Tommy Paul）。

4座大滿貫賽金盃得主艾卡拉茲首盤與謝爾頓勢均力敵，打到搶七才驚險拿下，而且兩人都有機會贏得搶七局。

次盤艾卡拉茲總算對強力發球著稱的謝爾頓逼出破發，讓自己再收一盤。

雖然謝爾頓第3盤兩度破發，讓艾卡拉茲沒能直落三奪勝，但是22歲的艾卡拉茲隨後穩住陣腳，拿下第4盤而晉級。

在女單方面，白俄羅斯的世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天以7比5、6比3拍倒第16種子、美國選手阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）。

這是3座大滿貫賽金盃得主莎芭蓮卡連續第10度挺進大滿貫賽8強，她將迎戰巴黎奧運金牌得主中國好手鄭欽文。

第8種子鄭欽文今天以7比6（7/5）、1比6、6比3擊敗俄羅斯女將薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova），締造法網10連勝佳績。1140602

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