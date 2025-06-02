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MLB》昨遭道奇16分差打爆還燒主力牛棚！洋基拉上38歲前美聯勝投王

2025/06/02 07:23

卡拉斯科。（資料照）卡拉斯科。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨天慘遭道奇18：2打爆，牛棚也燒了不少主力投手，今天系列賽最終戰急需新鮮手臂，因此也從3A拉上38歲前美聯勝投王卡拉斯科（Carlos Carrasco），同時將27歲後援右投桑托斯（Yerry De Los Santos）下放3A。

卡拉斯科季前與洋基簽小聯盟約，因春訓表現良好加上先發輪值眾多成功擠進開季名單，但無法將好表現持續到例行賽，出賽8場有6場先發，32局挨7轟，戰績2勝2敗、防禦率5.91，也因此遭到DFA（指定讓渡）。

卡拉斯科選擇續留洋基接受下放3A，如今洋基急需新鮮手臂，再度將這位曾在2017年以18勝摘下美聯勝投王的資深老將叫回大聯盟支援。

昨天洋基2局打完就被道奇狂虐10分，早早舉白旗投降，但在大筆分落後之餘，洋基總教練布恩（Aaron Boone）在比賽中後段依舊啟用威廉斯（Devin Williams）和威佛（Luke Weaver）這些主力後援，引發質疑。賽後他也坦言要對付道奇打線很不容易，陣中也已經沒有能丟長局數的投手。

27歲後援右投桑托斯本季出賽10場，投12局被敲17安失4分，投出6保送、9三振，防禦率3.00。昨天他在第5局登板，但僅投0.2局被敲3安、投出1保送，今天被送回3A。

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