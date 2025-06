MLB》超越大谷獨居大聯盟全壘打王！水手重砲司令塔本季第23轟出爐

羅里。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕水手與雙城系列賽最終戰,當家重砲捕手羅里(Cal Raleigh)今敲出本季第23轟,超越道奇日本巨星大谷翔平,獨居大聯盟全壘打王,也幫助水手2:1力退雙城。

此役雙方鏖戰至7局上都還是0:0平手局面,羅里7局下出面打破僵局,鎖定雙城先發派岱克(Chris Paddack)第一顆超低角度的78.6英哩曲球,撈出右外野形成陽春砲,本季第23轟出爐,幫助水手1:0先馳得點。

