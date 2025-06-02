MLB》超越大谷獨居大聯盟全壘打王！水手重砲司令塔本季第23轟出爐

羅里。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手與雙城系列賽最終戰，當家重砲捕手羅里（Cal Raleigh）今敲出本季第23轟，超越道奇日本巨星大谷翔平，獨居大聯盟全壘打王，也幫助水手2：1力退雙城。

此役雙方鏖戰至7局上都還是0：0平手局面，羅里7局下出面打破僵局，鎖定雙城先發派岱克（Chris Paddack）第一顆超低角度的78.6英哩曲球，撈出右外野形成陽春砲，本季第23轟出爐，幫助水手1：0先馳得點。

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Cal Raleigh blasts his MLB-leading 23rd home run of the year! pic.twitter.com/UKodR74mq8 — MLB （@MLB） June 1, 2025

羅里這轟也讓他超越大谷翔平，暫居大聯盟全壘打王。羅里在此系列賽連3戰都開轟，共敲出4發全壘打，本季打擊三圍.264/.379/.637，攻擊指數1.016。

雙城在9局上靠著巴德（Harrison Bader）高飛犧牲打追平戰局，不過已經連續2戰打延長賽的水手拒絕再加班，9局下阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出再見安打，水手以2：1捍衛主場，連2天跟雙城說再見，拿下2連勝。

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