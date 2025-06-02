MLB》「我手肘完了...」 領63億約的響尾蛇塞揚強投柏尼斯傷退

響尾蛇塞揚王牌柏尼斯手肘不適退場。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今天以3比1擊敗國民，但響尾蛇塞揚王牌柏尼斯（Corbin Burnes）僅投4.2局失1分，就因手肘不適傷退。響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）表示，柏尼斯將在當地時間週一做核磁共振（MRI）檢查。

此戰5局上2出局，柏尼斯面對國民打者阿布拉姆斯（CJ Abrams），雙方對決的第7顆球，柏尼斯丟一顆91.5英哩的卡特球被擊出一壘安打後，他立即在投手丘上示意防護員上來，並大罵一聲、接著說出，「我手肘完了，這掛了。」

請繼續往下閱讀...

柏尼斯只投4.2局失1分、賞6次三振，就因手肘不適提前退場。本季以6年2.1億美元（約新台幣63億）加盟響尾蛇的柏尼斯，今年先發11場，交出3勝2敗、防禦率2.66的成績。

柏尼斯賽後表示，「情況發展到手肘緊繃太嚴重了...感覺沒必要再繼續勉強，希望我發現得早，盼問題不嚴重。」

Corbin Burnes just left his start for Arizona after an apparent arm injury. His cutter velocity had dipped two to three ticks before that. pic.twitter.com/z1ktHvURRJ — Jeff Passan （@JeffPassan） June 1, 2025

響尾蛇塞揚王牌柏尼斯手肘不適退場。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法