MLB》「我手肘完了...」 領63億約的響尾蛇塞揚強投柏尼斯傷退

響尾蛇塞揚王牌柏尼斯手肘不適退場。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇今天以3比1擊敗國民,但響尾蛇塞揚王牌柏尼斯(Corbin Burnes)僅投4.2局失1分,就因手肘不適傷退。響尾蛇總教練羅夫洛(Torey Lovullo)表示,柏尼斯將在當地時間週一做核磁共振(MRI)檢查。

此戰5局上2出局,柏尼斯面對國民打者阿布拉姆斯(CJ Abrams),雙方對決的第7顆球,柏尼斯丟一顆91.5英哩的卡特球被擊出一壘安打後,他立即在投手丘上示意防護員上來,並大罵一聲、接著說出,「我手肘完了,這掛了。」

請繼續往下閱讀...

柏尼斯只投4.2局失1分、賞6次三振,就因手肘不適提前退場。本季以6年2.1億美元(約新台幣63億)加盟響尾蛇的柏尼斯,今年先發11場,交出3勝2敗、防禦率2.66的成績。

柏尼斯賽後表示,「情況發展到手肘緊繃太嚴重了...感覺沒必要再繼續勉強,希望我發現得早,盼問題不嚴重。」

Corbin Burnes just left his start for Arizona after an apparent arm injury. His cutter velocity had dipped two to three ticks before that. pic.twitter.com/z1ktHvURRJ