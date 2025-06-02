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MLB》第10勝好難！洛磯遭橫掃、苦吞第50敗 再創史上最爛紀錄

2025/06/02 08:30

洛磯苦吞本季第50敗。（法新社）洛磯苦吞本季第50敗。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今天在客場以3比5敗給大都會，苦吞本季第4次的8連敗，洛磯隊至今只有9勝50敗，創下自1901年現代棒球年代以來，大聯盟球隊前59場比賽中最糟糕的戰績。

洛磯隊第3局靠阿西亞（Orlando Arcia）的陽春砲先馳得點，但大都會強打阿隆索（Pete Alonso）第4局敲逆轉三分砲超前比數。洛磯5局上靠T.佛里曼（Tyler Freeman）的兩分砲追平比數，大都會球星林多（Francisco Lindor）5局下擊出超前陽春砲，當家強打索托（Juan Soto）第8局敲陽春彈追加保險分。

大都會先發投手霍姆斯（Clay Holmes）交出7局失3分的優質先發，收下本季第6勝。終結者狄亞茲（Edwin Díaz）1局無失分，收本季第13次救援成功；洛基左投帕爾姆奎斯特（Carson Palmquist）僅投4.2局失4分，吞本季第4敗。

《美聯社》報導，洛磯隊這次與大都會的3連戰遭到橫掃，開季20個系列賽被對手橫掃10次，創下20個系列賽中最多被橫掃的紀錄，與1962年大都會、1972年釀酒人、1994年運動家並列史上最糟。

洛磯是史上第3快達到第50敗的球隊，僅次於1884年的堪薩斯城牛仔隊、1876年的辛辛那提紅長襪的57場吞50敗。

大都會贏球。（路透）大都會贏球。（路透）

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