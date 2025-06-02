日職》古林預計扛交流戰首場先發！新庄監督點出球隊目標與唯一課題

古林睿煬。（資料照，取自產經體育）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿昨天靠洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）再見轟氣走羅德，收下3連勝穩居洋聯龍頭，「儲金」也來到本季最多的9場。明天開始將進行交流賽，首戰對上阪神預計由古林睿煬先發，監督新庄剛志也點出球隊交流賽的目標。

昨天賽後，新庄剛志談到交流賽時充滿期待，「我認為這是球迷引頸期盼的比賽，選手也非常期待，連投手站上打擊區也都興致高昂。如果我們能以11勝7敗完成交流賽，我想球隊就能趁勢進入更好的節奏與狀態。」

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火腿目前取得29勝20敗2和，關鍵就在於強大先發投手群，包含伊藤大海、山崎福也、加藤貴之、北山亘基、達孝太、細野晴希與古林睿煬都表現出色，球隊累積10場完投是兩聯盟之最。

然而新庄監督也點出唯一課題，「打線狀況還是不理想，這一路都靠投手背著走啊。」火腿目前團隊48轟雖然高居兩聯盟之冠，但打擊率僅0.229排在洋聯第5名，表現起伏。不過新庄監督也表示，火腿是支投手表現出色，打者也會跟著敲安的隊伍，「我相信交流賽就是那些打擊低迷的球員找到轉機的舞台。」

根據《產經體育》報導，火腿3日的先發投手預計將由去年在中職奪下MVP的台灣強投古林睿煬掛帥先發，新庄監督也開玩笑表示：「我期待他能投出116球完封，或是118球完投！」

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