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MiLB》張弘稜先發5局失1分收第3勝 李灝宇敲170公里暴力安

2025/06/02 09:20

張弘稜。（記者張嘉明攝）張弘稜。（記者張嘉明攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力海盜高階1A的張弘稜，今天面對光芒高A掛帥先發表現出色，主投5局僅失1分，幫助球隊以2：1獲勝，個人本季第3勝入袋。

張弘稜開場對上開路先鋒山塔納（Adrian Santana）雖被敲安，但隨後試圖盜壘但失敗順利抓下1出局，並且之後面對的12名打者，通通未被擊出安打，只丟出1次觸身球保送，其中2、4兩局還投出3上3下。

5局上半張弘稜遭遇亂流，先是被首名打者敲安，接著捕手發生捕逸，對手也靠著隊友滾地球護送上到三壘，隨後還被埋伏在7、8兩棒的打者分別靠野手選擇與安打打破鴨蛋，不過張弘稜適時回穩，連續抓下兩名打者化解危機。

張弘稜今日76球完成5局，被敲出3支安打失掉1分，送出3次三振且沒有保送，表現相當出色，而海盜教練團在6上啟用牛棚，派出2名牛棚投手各吃2局力保不失，幫助張弘稜收下勝投，防禦率從賽前的6.31下降至5.75。

除了張弘稜外，今日許多旅美台將也正努力打出成績，3A層級的部分，在老虎打拚的李灝宇4打數有1支安打進帳，該安打的擊球初速還高達106英里（約170.6公里）；海盜鄭宗哲今天跑出三壘安打，單場也是4支1表現，進4場出賽3場有安打；巨人鄧愷威中繼2局挨了1發全壘打，總計被敲3支安打失掉2分。

而在2A，海盜的陳柏毓與運動家的林家正也有出賽，前者先發主投6局，因被敲出多達3發全壘打失掉4分無關勝敗，在2A的防禦率從賽前的4.10上漲到4.36，後者蹲捕出賽雖吞2K，但同樣也有擊出安打。

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

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