晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》怎麼了？道奇王牌山本由伸本季最慘一役 僅投3.2局失4分遭KO

2025/06/02 08:39

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天與洋基的系列賽最終戰，道奇派出日本王牌山本由伸掛帥先發，誓言要橫掃布朗克斯轟炸機。然而山本卻繳出本季最慘一役，僅投3.2局便遭到KO退場。

山本由伸今賽前防禦率1.97，僅次千賀滉大的1.60位居國聯第2佳。然而今天面對曾在世界大賽完美壓制的洋基，山本投起來卻判若兩人，首局就被敲2安、投出2保送失1分。2局上開局又被連15打數沒安打的拉梅修（DJ LeMahieu）敲安，捕手史密斯（Will Smith）還發生補逸讓他上二壘，不過該局山本穩住陣腳沒有失分。

2局下道奇1：1追平，但3局上山本又遭遇亂流，保送賈吉（Aaron Judge）後被「米飯哥」萊斯（Ben Rice）扛出本季第12轟，1出局後又連被敲2支安打，結果這回換山本出現暴投，免費奉送洋基第4分。

4局上山本由伸續投，結果又被首名打者高德施密特（Paul Goldschmidt）敲安，再連續解決2位洋基打者後，山本的工作也告一段落，接替登板的左投班達（Anthony Banda）成功飆出三振化解危機。

山本由伸此役僅投3.2局，創下本季先發最短局數，用58球有36顆好球，被敲出7支安打包含1轟，投出3次保送與2次三振，失掉4分責失分，防禦率上升至2.39，退場時為敗投候選人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中