MLB》怎麼了？道奇王牌山本由伸本季最慘一役 僅投3.2局失4分遭KO

山本由伸。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天與洋基的系列賽最終戰，道奇派出日本王牌山本由伸掛帥先發，誓言要橫掃布朗克斯轟炸機。然而山本卻繳出本季最慘一役，僅投3.2局便遭到KO退場。

山本由伸今賽前防禦率1.97，僅次千賀滉大的1.60位居國聯第2佳。然而今天面對曾在世界大賽完美壓制的洋基，山本投起來卻判若兩人，首局就被敲2安、投出2保送失1分。2局上開局又被連15打數沒安打的拉梅修（DJ LeMahieu）敲安，捕手史密斯（Will Smith）還發生補逸讓他上二壘，不過該局山本穩住陣腳沒有失分。

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2局下道奇1：1追平，但3局上山本又遭遇亂流，保送賈吉（Aaron Judge）後被「米飯哥」萊斯（Ben Rice）扛出本季第12轟，1出局後又連被敲2支安打，結果這回換山本出現暴投，免費奉送洋基第4分。

4局上山本由伸續投，結果又被首名打者高德施密特（Paul Goldschmidt）敲安，再連續解決2位洋基打者後，山本的工作也告一段落，接替登板的左投班達（Anthony Banda）成功飆出三振化解危機。

山本由伸此役僅投3.2局，創下本季先發最短局數，用58球有36顆好球，被敲出7支安打包含1轟，投出3次保送與2次三振，失掉4分責失分，防禦率上升至2.39，退場時為敗投候選人。

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